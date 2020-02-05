Фоторобот подозреваемого. Фото: УВД Джалал-Абадской области

Подозреваемый в изнасиловании третьеклассницы в Ноокенском районе Джалал-Абадской области пойман. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев. Начато досудебное производство по статье «Изнасилование».

Ранее в СМИ сообщили, что при обыске у подозреваемого было найдено детское белье, но милиция пока не подтвердила этого. Ведомство даст комментарии по этому делу, когда подозреваемому изберут меру пресечения.

Мужчину объявили в розыск 28 января, после того с заявлением в милицию обратилась женщина и рассказала, что ее дочь изнасиловал мужчина 20-25лет.

Сексуальное насилие над детьми

Ранее в Ноокене осудили на два года мужчину, трогавшего половые органы девятилетней девочки. Суд признал его виновным по статье «Принуждение к действиям сексуального характера». На суде мужчина признал свою вину. Тем не менее он настаивал, что был пьян и ничего не помнит.

А в январе 2019 года милиция Ошской области задержала мужчину, подозреваемого в систематическом сексуальном насилии над дочерью-подростком. По информации милиции, у мужчины в 2018 году умерла жена и с тех пор он насиловал свою старшую дочь-подростка. Всего у подозреваемого трое детей, в том числе две дочери. Он признал, что насиловал 15-летнюю дочь.

По информации Генеральной прокуратуры, за последние пять лет выросло число фактов насилия в отношении детей. Если в 2014-году было зарегистрировано 143 случая, то в 2018 году показатель вырос до 187. А за 9 месяцев 2019 года факты насилия выросли до 255. Это означает, что побои, убийства и изнасилования детей регистрируются почти каждый день.