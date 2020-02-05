Чон-Алайский районный суд Ошской области приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы за то, что он выдал свою несовершеннолетнюю дочь замуж. Приговор был опубликован на сайте Верховного суда.

Мужчина выдал 16-летнюю дочь замуж за сына односельчанина в феврале 2018 года — а местный молдо провел обряд «нике», хотя проводить его с несовершеннолетними запрещено.

Мужчина был признан виновным по статье «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов».

А в отношении молдо, совершившего «нике», уголовное дело не было возбуждено по причине его смерти.

Осужденный признал свою вину. По его словам, он не осознавал преступности своих действий, а дочь была согласна на брак.

Дочь осужденного подтвердила слова своего отца и заявила, что на тот момент была в отношениях со своим мужем. Суд учел смягчающие обстоятельства и освободил осужденного от отбывания наказания.