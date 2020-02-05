Жизнь кипела и мне было совершенно не до больниц, все вышеперечисленные симптомы я списывала на усталость, недосып, джетлаги и занятость 24/7.

Когда я все-таки дошла до больницы, точнее до Национального центра кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова, при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики, мне не сказали ничего внятного.

Помимо ужасных условий госпиталя, часовых очередях, беготни из одного отдела в другой, единственный аппарат, который мог бы измерить или показать давление в легких, увезли на перевал Тоо-Ашуу. Возможно, я ошибаюсь в описании или терминологии, но факт остается фактом — мне ничем не смогли помочь, назначили мочегонные лекарства для разгрузки сердца и отправили домой.

Позже я окончила университет, проучилась год в Польше и в рамках магистратуры приехала учиться в Нидерланды, в небольшой город Утрехт. Примерно на второй день, я села на велосипед и снова упала в обморок.

Пока я приходила в себя, минуты 2-3, вокруг меня начали выстраиваться прохожие, был слышен громкий звук сирены скорой помощи. Я отряхнулась и стала заверять, что со мной все в порядке. Я и правда так считала, у меня только только был 12-часовой перелет. Врач скорой на месте сняла ЭКГ и сказала, что мне нужно поехать с ней и провериться в госпитале, что-то ее обеспокоило. Я стала отказываться, она настояла.

Лечение

В больнице долго не могли понять, что происходит, меня оставили там еще на несколько дней. В один день снова случился короткий обморок, я упала утром в ванной, в этот раз мне стало намного хуже. Врачи жутко перепугались, продолжили всевозможные тесты от МРТ до коронарография сосудов.

Мне поставили диагноз — легочная гипертензия. Легочная гипертензия — это высокое кровяное давление в легочных артериях, о причинах напишу дальше.

Тогда, лежа с головной болью и сломанным зубом, я не до конца понимала, что все это означает и как пойдет дальше моя запланированная до минут жизнь. За несколько лет отсутствия какого-либо лечения в Бишкеке, ситуация стала критичной и мне экстренно назначили терапию — эпопростенол.

Терапия эпопростенолом специфичная. Препарат вы можете увидеть на фотографиях, на моем теле. Это инфузия, центральный катетер, через который поступает лекарство — эпопростенол, 24/7, доза и скорость поступления лекарства регулируется специальным аппаратом.

В цифрах, в Нидерландах легочной гипертензией болеют около 900 человек, лекарственная терапия стоит около 100 000 долларов в год и является последней разработкой в лечении. Терапия позволяет жить абсолютно нормальной жизнью, не падая в обмороки при физических нагрузках и не задыхаясь.

Так как в менеджменте страны работают высококвалифицированные профессионалы, терапия покрывается за счет системы страхования. Я плачу определенную сумму в месяц, остальную стоимость покрывает страховка.

Будучи студенткой, а позже «высокоинтеллектуальной мигранткой» (определение рабочей визы) мне космически повезло иметь право на здравоохранение, выявить болезнь и начать лечение в Нидерландах, за что я безмерно благодарна.

В сравнении, современного лечения и диагностики легочной гипертензии нет ни в Казахстане, ни в России.