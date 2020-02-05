Депутат Искендер Матраимов на заседании парламента заявил, что четырем селам Кара-Суйского района Ошской области больше не требуется государственное финансирование. Акимом района с 2012 года там работает его родной брат — Тилек Матраимов.

По словам депутата, Кара-Суйский район показывает успехи в развитии и готов перейти на самофинансирование. Вместо этого Матраимов предложил отдавать деньги другим неразвитым селам.

«Мне поступило письмо из акимиата Кара-Суйского района. В нем сообщается, что поставленные задачи выполняются, и четыре села уже можно вывести из дотации. Акимиат писал письма министру финансов. Но Минфин всячески настаивает и выделяет ежегодно этим айылам по 37 миллионов сомов. Вот, говорит, вам деньги, получите», — рассказал он.

На момент публикации нам не удалось связаться с Министерством финансов, чтобы подтвердить получало ли ведомство письма от акимиата.

Согласно проекту бюджета на 2020 год, самую большую сумму выравнивающих трансфертов среди районов из республиканского бюджета получит именно Кара-Суйский район — 156,5 миллионов сомов.

Выравнивающие трансферты — это деньги, которые предоставляются из госбюджета на покрытие разницы между доходами и потребностями местных бюджетов.

Сумма, которая будет выделена на Кара-Суйский район, больше чем дотации для Иссык-Кульской (почти 112 миллионов) и Таласской областей (почти 122 миллионов сомов).

По прогнозам минфина на следующие два года, трансферты в Кара-Суйский район увеличатся по сравнению с 2019 годом.