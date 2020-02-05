Прибывшие из Китая 22 водителя изолированы и временно находятся в общежитии КПП «Иркештам». Соответствующие органы проверяют их состояние. Неизвестно, сколько продлится изоляция водителей.

«Мы сейчас на посту “Иркештам”. Они подготовили для нас общежитие. Проверяют, здесь много [представителей государственных] органов. Я не уточнял откуда они, здесь есть [представители] со всех ведомств. Мы немного недовольны едой, мы ведь привыкли к обильному питанию. Нам обещали, что сегодня для нас зарежут барана», — сказал один из водителей.

Дальнобойщики отправились из Ошской области в Китай в конце января. Выдвинулись десятки грузовиков для перевозки товаров — но не успели вернуться в Кыргызстан из-за закрытия кыргызско-китайской границы.

Один из водителей сообщил «Клоопу», что они были вынуждены остановиться в округе Улугчат. Только спустя 10 дней, 4-февраля, дальнобойщики прибыли на контрольно-пропускной пункт «Иркештам» в Кыргызстане.

Водители грузовиков сказали, что они ожидали открытия границы в одной из гостиниц. Представители китайских властей три раза в день проверяли состояние их здоровья.

«В целях безопасности нашего здоровья мы постоянно мыли руки с мылом и носили маски. Питание и маски обеспечивала гостиница», — сказал один из водителей.

Государственная погранслужба Кыргызстана сообщала, что в период с 24 по 31 января кыргызско-китайская граница будет закрыта в связи с проведением китайского Нового года. Позднее правительство Кыргызстана усилило контроль на КПП «Иркештам» и «Торугарт» в связи со вспышкой эпидемии коронавируса. На КПП начали работать санитарно-карантинные пункты.

Китайский город Ухань в провинции Хубэй стал очагом распространения ранее неизвестного коронавируса. Власти Китая закрыли Ухань с населением более 11 млн человек и около десятка других городов на карантин, в городе отменены железнодорожные и авиарейсы, а также внутригородской транспорт.

Согласно данным на утро 5 февраля, число погибших от коронавируса достигло 492 человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения вирусом в стране достигло 24,5 тысячи. От пневмонии выздоровели 911 человек.

Читать по теме:

В Ухане находятся 15 кыргызстанцев. Их готовы вернуть в Кыргызстан

Что такое коронавирус, и почему о нем все говорят?

Как я прилетел в Шанхай в разгар вспышки коронавируса

У прибывших из Урумчи кыргызских студентов «не выявлено никаких симптомов коронавируса»

Насколько опасен коронавирус? Объясняем на графиках

Коронавирус: еще шестеро вернувшихся из Китая студентов изолированы