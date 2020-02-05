Нурлан Муратов

В Московском городском суде 4 февраля присяжные признали виновным уроженеца Кыргызстана Нурлана Муратова. Его обвиняли в убийстве полицейского в московском метро на станции «Курская».

Как сообщил адвокат Муратова Алексей Толстых, семеро из восьми присяжных проголосовали за признание Муратова виновным, один — проголосовал против и заявил, что он «заслуживает снисхождения».

Однако сам Муратов на раннем заседании суда утверждал, что его заставили признаться в убийстве под давление в СИЗО. Адвокат Муратова рассказал, что его подзащитного запугивали и говорили, что арестуют его родственников.

По информации «Медиазоны», давление на Муратова обсуждали в суде, но до прихода присяжных. Судья запретил обсуждать при присяжных давление на обвиняемого.

Убийство Андрея Райского

По версии следствия, вечером 2 сентября 2018 года полицейский Андрей Райский остановил в метро Муратова, чтобы проверить его документы. После этого, полицейский повел его в туалет, где Муратов застрелил правоохранителя из пистолета.

По словам Муратова, Райcкой завел его в туалет и попросил стоять у двери. После этого, полицейский зашел за угол и застрелился. Муратов заявил, что испугался стрельбы, рассказал уборщице метро, что в туалете лежит труп и уехал с места происшествия.

На следующий день был задержан на станции метро «Павелецкая». Вскоре после задержания Муратов признался в убийстве.

Родственники и коллеги погибшего милиционера утверждают, что Райской не был склонен к суициду и за день перед смертью вел себя «как обычно».