«На Ара-Коль сегодня более сорока бусиков едут», — удивленно переговариваются гиды на туристической стоянке по трассе Бишкек — Балыкчы.

На самой остановке ажиотаж — людей столько, сколько бывает в разгар летнего сезона на Иссык-Куле. Одни гиды списывают такое количество людей на зеркальную дату 02.02.2020, мол многие хотят провести ее по-особенному, другие — на скорое закрытие сезона на озере Ара-Коль.

В зависимости от выбранных туров, люди едут в разные места: кто-то посещает каньоны Кок-Мойнок и Орто-Токойское водохранилище, а потом едет на замерзшее озеро, а кто-то сразу едет туда. В итоге, конечная цель одна — озеро Ара-Коль, расположенное в Нарынской области.

Местные жители на замерзшем Ара-Коле

Подарок для местных жителей

Бусиков возле Ара-Коля действительно больше сорока, причём одни только подъезжают, а другие уже уезжают. Помимо них вокруг озера десятки автомобилей. Людей — не одна сотня.

В основном на озере туристы — как из Кыргызстана, так и из других стран.

Вместе с туристами беззаботно работают и отдыхают местные жители. Для них турпоходы на Ара-Коль настоящий подарок. Вокруг озера царит атмосфера ярмарки и праздника. Местные жители сдают на прокат коньки, санки, катают людей на лошадях, продают продукты, и везде играет музыка.

Приезжие могут брать на прокат санки или коньки

Все эти занятия не мешают местным отдыхать с приезжими — дети катаются на санках, молодежь танцует, а родители весело хохочут, сидя на маленьких табуретках на льду.

За время туристического сезона местные жители успели привыкнуть к туристам. «Hello!» — уверенно крикнул мне забавный мальчишка лет пяти, проезжая мимо меня на санках и увидев у меня фотоаппарат.

Зона «тусовки»

Само замерзшее озеро условно можно разделить на две зоны. Первую — где расположена основная масса людей, и вторую — где можно насладиться красотой озера и тишиной.

Местный житель скачет на лошади (и бутылка от пива на фоне)

К сожалению, в первой зоне краски замерзшего озера разглядеть тяжелее. Обычно лед на Ара-Коле сравнивают со льдом на замерзающем зимой Байкале. Он переливается от изумрудного до темно синего, а трещины видны глубоко от поверхности. Однако всё то пространство, расположенное ближе к автомобилям и бусикам, не передаёт всю эту красоту. Лед забит грязью, он неровный и имеет множество микротрещин, которые мешают разглядеть лед на глубине.

В этой зоне расположена основная «тусовка». Посреди озера на льду стоят колонки, откуда раздается разнообразная музыка. Когда на кыргызском языке включили «Ламбаду» — дискотека на озере взорвалась от эмоций.

В этой же зоне на льду даже устроили танцевальный мини баттл со всеми условиями — соответствующей музыкой, микрофоном и ведущим.

Жигуль дрифтует по льду

Пока одни люди танцуют, катаются на коньках и делают фотографии в самой распространенной позе «лежа на льду», мимо них скачут лошади и дрифтуют автомобили.

Дрифт на льду приковывает отдельное внимание отдыхающих. На лед выезжают как новенькие лексусы, так и советские машины. Водители стараются дрифтовать подальше от людей, однако иногда автомобили проносятся прямо перед туристами.

Из-за такой разнообразной и активной суеты на льду, озеро стало покрываться грязью. Местами заметны жирные следы грязи от автомобильных шин и лошадиный навоз. А из-за сильного и морозного ветра по льду, как в пустынях колючки, перекатываются пластиковые бутылки, стаканчики и пакеты. Также местами лед покрыт пылью, надутой из степей, что вокруг озера.

Вид на тихую зону Ара-Коля

Зона «умиротворения»

Если отправиться по льду в сторону замерзшего русла реки, впадающего в озеро, можно взглянуть на Ара-Коль совсем по-другому.

Чем дальше по льду, тем тише. Там не слышно дрифтующих машин, не слышно музыки и веселья. На льду настолько тихо, что шумит только свистящий ветер.

Лед в тех местах намного чище, он ровный и гладкий. Именно там, подальше от основного скопления людей, можно разглядеть все космические красоты замерзшего озера.

Лед на озере Ара-Коль

Вдали от суеты сидят и местные рыбаки. Улова почти нет, но они все равно рыбачат, изредка переговариваясь друг с другом. По их словам, толщина льда около 50-60 сантиметров.

Судя по количеству людей и удивлению гидов — сейчас пик сезона. Однако уже можно заметить растаявшую ледяную кашу у берегов озера. По словам гидов, туристический сезон на озеро Ара-Коль подходит к концу. Поездки туда будут проходить ещё несколько уикендов.