Соратник экс-президента Алмазбека Атамбаева, его бывший советник Икрам Илмиянов объявлен в розыск. По информации ГКНБ, Илмиянов покинул Кыргызстан в июне этого года.

Суд заочно постановил арестовать Икрама Илмиянова и поместить его в СИЗО ГКНБ.

В Кыргызстане Илмиянова, в разное время бывшего водителем, советником и заместителем главы аппарата экс-президента Алмазбека Атамбаева, нет — по информации ГКНБ он покинул страну еще в июне.

Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности подтвердила, что Илмиянов объявлен в розыск. О том, по какому делу Илмиянова должны арестовать, в ведомстве не сообщили.

Еще в начале октября генпрокуратура отрицала возбуждение уголовного дела по отношению к Илмиянову.

«В отношении Илмиянова дела не возбуждалось. Возможно, есть материалы, но они приходят под грифом “секретно”, но именно в отношении него ничего не возбуждалось», — сказала тогда пресс-секретарь генпрокуратуры Наргиза Куватова.

Тем не менее журналисты «Жалбырак ТВ» утверждали, что дело связано с получением взятки в размере $150 тысяч от неназванного бизнесмена.

Водитель, советник, соратник

Икрамжан Илмиянов начинал свою карьеру водителем на предприятии «Кыргызавтомаш», принадлежавшей президенту Алмазбеку Атамбаеву.

До 2009 года Илмиянов работал личным водителем Атамбаева.После апрельской революции 2010 года он стал помощником Алмазбека Атамбаева – тогда премьер-министра Временного правительства.

Уже в 2011 году Илмиянова назначили заместителем главы аппарата президента Атамбаева.

На этом посту он находился до 2015 года, пока не подал в отставку на фоне обвинений в рейдерском захвате издания «Вечерний Бишкек».

С ноября 2015 года по октябрь 2016 года Илмиянов был советником президента, а в марте 2017 года Илмиянов претендовал на пост депутата от фракции СДПК, но отказался от мандата – его получила журналистка Аида Касымалиева.

Причину отказа от должности он не назвал, но вскоре возглавил Федерацию по кок-бору. В июле 2016 года он подал в отставку.

В течение последних шести месяцев из правительства были уволены почти все соратники Атамбаева, а против некоторых возбудили дела.

Уголовные дела были возбуждены против бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего главы таможни Кубанычбека Кулматова, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова и бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева.