Уголовное дело возбуждено против сотрудников муниципального предприятия «Бишкекское агентство ритуальных услуг» (БАРУ). Это уже второе уголовное дело, возбужденное после журналистского расследования Улана Эгизбаева о коррупции на кладбище.

Следствие считает, что БАРУ незаконно предоставляло под захоронения ту территорию кладбища, на которой были расположены дороги, бордюры и ирригационные сети. Обследовав эту территорию специалисты выяснили, что тела на ней все же не были захоронены.

Кроме того, следствие утверждает что некоторые сотрудники БАРУ под предлогом предоставления земельного участка для погребения завладели чужими деньгами.

Итого сотрудников БАРУ обвиняют в злоупотреблении должностным положением, мошенничестве и присвоении имущества.

Первое дело против сотрудников БАРУ было возбуждено в конце августа — уже после смерти автора расследования о коррупции на кладбище.

Материал о коррупции на кладбище было одним из последних журналистских расследований Улана Эгизбаева, который погиб на Иссык-Куле 22 июля.

Он был одним из лучших кыргызоязычных журналистов своего поколения, раскрывал коррупционные схемы кыргызских чиновников и незаконную продажу муниципальной земли под строительство элитных домов.

В перерывах между расследованиями он создавал трогательные видеоистории о людях со всего Кыргызстана — одна из них о парне Нургазы, который ездил в школу по бездорожью на инвалидной коляске.

После репортажа Эгизбаева парню подарили квадроцикл, чтобы он не опаздывал в школу. Эта работа Эгизбаева получила приз зрительских симпатий на престижнейшей международной премии онлайн-сюжетов Webby Awards. Никто больше из Кыргызстана эту премию не получал.

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