По решению Конституционной палаты Генпрокуратура не сможет возбуждать без предварительного согласия президента уголовные дела о защите его чести и достоинства. Правительство должно инициировать изменения в закон.

То, что генпрокурор может по своему усмотрению возбуждать уголовные дела, защищая президента и высчитывая сумму нанесенного ущерба, по мнению Коституционной палаты «не соотносится с конституционным принципом равенства всех перед законом и судом».

Теперь если уголовное дело о защите чести и достоинства президента будет вынесено без предварительного согласия главы государства, оно будет антиконституционным.

Президент не только должен будет дать согласие на уголовное дело, но и определить сумму морального ущерба, если таковой был нанесен.

Конституционная палата рекомендовала правительству инициировать изменения в Закон «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики».

Достоинство президента

Одной из последних инициатив по защите чести президента стал вызов в прокуратуру дизайнера Никиты Тарасенко. На Тарасенко, точнее на созданный им мем с Жээнбековым пожаловался один из пользователей интернета, после чего мужчину пригласили в ведомство и попросили написать объяснительную.

Глава пресс-службы президента назвала подобную защиту чести и достоинства президента «неприятным сюрпризом» и заявила, что Жээнбекова рассмешили мемы Тарасенко.

Кабай Карабеков

Тем не менее был иск к журналисту и СМИ, в котором президент Жээнбеков принимал живое участие. Иск против 24.kg и Кабая Карабекова он подал еще будучи кандидатом в президенты.

Суд признал статью Карабекова «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят. Чем хорош преемник?» на 24.kg не соответствующей действительности. Издание и журналист должны были выплатить президенту по пять миллионов сомов морального ущерба каждый.

24.kg пришлось извиниться перед главой государства и удалить статью Карабекова.

В феврале 2018 года Жээнбеков отказался от взыскания пяти млн сомов с издания 24.kg, а в апреле отказался от претензий к журналисту Кабаю Карабекову.

Весной 2018 года отказался от компенсации в 30 миллионов сомов от учредителей издания «Заноза» и правозащитницы Чолпон Джакуповой отказался и экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Пресс-служба Атамбаева утверждала, что он отказался от материальных претензий по просьбе главы правозащитной организации «Институт Медиа Полиси» Бегаим Усеновой и директора представительства «Интерньюс» в Кыргызстане Элины Каракуловой, которые обратились к нему, заявив, что СМИ улучшили свою работу по проверке фактов.

Атамбаев также отказался от материальной компенсации в 15 млн сомов от самого издания «Заноза». Все это произошло на фоне снижения его влияния и конфликта с президентом Сооронбаем Жээнбековым.