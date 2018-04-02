ГКНБ предъявил Зилалиеву обвинения в «ложном сообщении» о бомбе

Госкомитет нацбезопасности предъявил обвинения бывшему вице-премьеру Дуйшенбеку Зилалиеву в «ложном сообщении» о бомбе в день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова.

Издание «АКИпресс» сообщило, что с Зилалиева взяли подписку о невыезде. ГКНБ 30 марта завершил расследование по факту «ложного сообщения» о бомбе 24 ноября 2017 года.

По результатам расследования, бывшему вице-премьеру предъявили обвинения в «ложном сообщении об акте терроризма».

По этой статье Зилалиеву грозит до двухсот часов общественных работ, штраф до 30 тысяч сомов или лишение свободы до 3 лет.

Уголовное дело

13 декабря Зилалиев стал фигурантом уголовного дела из-за сообщения о бомбе в день инаугурации президента 24 ноября 2017 года.

Официальный представитель Госкомитета нацбезопасности Рахат Сулайманов сказал в интервью радио «Азаттык», что сообщение о заложенной бомбе поступило от курсанта Академии МВД.

«По словам курсанта Академии МВД, человеком, который сообщил о заложенной бомбе, якобы является глава ФУГИ (Фонда управления госимуществом) Дуйшенбек Зилалиев», — сказал Сулайманов.

ГКНБ возбудил уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Сам Зилалиев назвал «полнейшей ложью» то, что он сообщил о заложенной бомбе в день инаугурации. Однако, вскоре подал в отставку с должности главы ФУГИ.

Карьера Зилалиева

Зилалиев пришел на работу в правительство в составе команды избранного премьер-министра Сапара Исакова. Его назначили на должность вице-премьер-министра 26 августа.

До назначения на должность вице-премьера Зилалиев возглавлял Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования, который отвечал за тендер на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС и нескольких малых станций.

За время работы вице-премьер-министром Зилалиев успел заключить контракт с чешской компанией Liglass Trading на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Зилалиев пообещал перед парламентом, что понесет ответственность, если сделка не состоится.

Позже контракт с компанией был расторгнут Кыргызстаном в одностороннем порядке из-за «неисполнения чешской стороной обязательств», однако Зилалиев не понес никакой ответственности.

Также Зилалиева сняли с должности руководителя Республиканского штаба по проведению и подготовке к выборам «за выражение личного предпочтения» провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову во время предвыборной агитации.

Позже глава кабмина объявил ему за это строгий выговор.

Тем не менее, Зилалиев сохранил должность вице-премьер-министра, а штаб возглавил другой вице-премьер — Темир Джумакадыров, который позже скончался в аварии во время командировки.

Кроме этого, Зилалиев поддержал принятие поправок в Водный кодекс, которые позволяют горнорудной компании «Кумтор» вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый. Эти поправки вызвали недовольство со стороны экологов и гражданских активистов.

Его уволили с поста вице-премьер-министра 17 ноября.