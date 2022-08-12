Граната под машиной активиста

Днем 11 августа стало известно, что милиция оцепила здание ТЦ Asia Mall и эвакуирует оттуда людей. Одновременно с этим в соцсетях появилась информация о том, что в машине предпринимателя и активиста Илгиза Шаменова нашли бомбу.

Чуть позже в УВД Ленинского района сообщили, что получили анонимное сообщение о бомбе в здании торгового центра.

Затем сам Шаменов рассказал, что под его машиной нашли гранату, когда она была на автомойке в Asia Mall.

«С утра я езжу с шестилетней дочкой. Она была рядом со мной. Еще рядом был мой бухгалтер. То есть мы все могли умереть, если бы не заехали на автомойку в Asia Mall», — сказал он.

Активист считает, что одной из причин произошедшего могут быть его заявления о коррупции в СЭЗ «Бишкека» и Минсельхозе. Не исключает он и политический мотив.