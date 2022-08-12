В УВД Ленинского района Бишкека сообщили, что начали разбирательство по факту обнаружения под одной из машин на парковке ТЦ Asia Mall предмета, «похожего на гранату РГД-5».
В милиции рассказали, что 11 августа получили сообщение о том, что на автомашине, заехавшей на автомойку в Asia Mall, нашли бомбу.
Прибывшие на место милиционеры нашли под машиной марки «Тойота Камри» «металлический предмет, схожий с гранатой РГД-5 и прикрепленный к глушителю проволокой».
«Этот факт зарегистрирован. Начата доследственная проверка. Для определения принадлежности указанного предмета назначены необходимые экспертизы», — сообщили в милиции.
Граната под машиной активиста
Днем 11 августа стало известно, что милиция оцепила здание ТЦ Asia Mall и эвакуирует оттуда людей. Одновременно с этим в соцсетях появилась информация о том, что в машине предпринимателя и активиста Илгиза Шаменова нашли бомбу.
Чуть позже в УВД Ленинского района сообщили, что получили анонимное сообщение о бомбе в здании торгового центра.
Затем сам Шаменов рассказал, что под его машиной нашли гранату, когда она была на автомойке в Asia Mall.
«С утра я езжу с шестилетней дочкой. Она была рядом со мной. Еще рядом был мой бухгалтер. То есть мы все могли умереть, если бы не заехали на автомойку в Asia Mall», — сказал он.
Активист считает, что одной из причин произошедшего могут быть его заявления о коррупции в СЭЗ «Бишкека» и Минсельхозе. Не исключает он и политический мотив.
Илгиз Шаменов был депутатом от «Социал-Демократов» в Бишкекском городском кенеше. В последнее время в соцсетях он активно критикует работу Свободной экономической зоны «Бишкека». Также он неоднократно выступал против разработки месторождения «Жетим Тоо» в Нарыне.
2 августа Шаменова допросили в ГКНБ по его заявлениям о коррупции в СЭЗ «Бишкека» и Минсельхозе. По его словам, речь идет об ущербе в 118 млн сомов в СЭЗ «Бишкека» и 975 млн сомов в Минсельхозе. После допроса активист сообщил, что ГКНБ проведет проверку в этих местах.
9 августа Шаменов заявил об угрозах со стороны главы Минсельхоза Аскарбека Джаныбекова и написал открытое обращение в адрес главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.