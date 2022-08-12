Российская некоммерческая волонтерская организация «Альтернатива», занимающаяся борьбой с торговлей людьми и рабством, 10 августа сообщила, что в Екатеринбурге задержали женщину по имени Наргиза при попытке продажи своего сына.

На следующий день в пресс-службе МИД со ссылкой на Генконсульство Кыргызстана в этом городе рассказали, что задержанная является гражданской КР.

По их данным, сейчас в отношении кыргызстанки возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия. Ребенка определили в соцучреждение Екатеринбурга.

«Генконсульство выясняет все обстоятельства этого инцидента, а также оказывает консульско-правовую поддержку подозреваемой гражданке Кыргызстана с предоставлением услуг адвоката и переводчика», — отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что на 11 августа прошло закрытое судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении задержанной.

По данным местных СМИ, кыргызстанку взяли под стражу. Она пробудет в СИЗО до 8 октября.

«По-настоящему трагическая история»

10 августа в Instagram «Альтернативы» опубликовали пост, в котором говорилось о задержании женщины при попытке продажи ребенка. По их данным, пост о продаже мальчика она опубликовала в соцсетях. С женщиной начали переписываться волонтеры.

«Оказалось, что женщина по имени Наргиза, с ее слов, помимо 7-ми летнего сына от первого брака, имеет еще двоих детей от второго брака. Наргиза пояснила, что муж был против старшего сына, и они решили продать ребенка, чтобы рассчитаться со своими долгами. Женщина обозначила цену в 300 тысяч рублей. Волонтерку, которая должна была прийти на встречу, она убеждала, что мальчик ждет, когда его заберут и не против. Мы до конца надеялись, что эта история вымысел, чья-то дурацкая шутка или попытки мошенников завладеть деньгами. Однако когда наша группа уже в Екатеринбурге вместе с сотрудниками из Отдела по борьбе с организованной преступностью выехали на сделку, они стали непосредственными свидетелями продажи мальчика. Наргиза получила 300 тысяч рублей и отдала ребенка неизвестному ей человеку. Когда женщина уже собиралась уходить, к ней подошли сотрудники полиции», — говорится в публикации.