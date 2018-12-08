Ооба, сен айтагой чарчаганча чейин, Жамансын сен — дей кой, урушпаймын сени Бир мин жолу кайтала Созун менен талкала! Мен башкача. Да, говори пока не устанешь, Скажи, что я плохая, я не буду ругаться, Повтори одну тысячу раз, Разбей словами! Я другая.

Зере пропевает эти слова снова и снова. Они со звукорежиссером ищут идеальное звучание в небольшой студии. На стене рядом с флагом Кыргызстана от мощных битов трека трясутся портреты Баха, Бетховена и Моцарта. Песня, которую, поет Зере, «Мен башкача» («Я другая») — ответ всем, кто говорил ей, что «надо было прикрыться», «постыдиться»; всем тем, кто посчитал, что петь в фиолетовом лифчике про свободу женщин неприлично.

В сентябре Зере выпустила клип на песню «Кыз» о свободе девушек от навязчивого чужого мнения. В клипе она, одетая в бюстгальтер и пиджак, вместе с несколькими девушками танцует на берегу Иссык-Куля. За три месяца видео посмотрели более полумиллиона раз, откомментировали десятки тысяч людей, у Зере взяли интервью многие издания — как в Кыргызстане, так и за его пределами.

Все, что Зере пережила и осмыслила за три месяца после выхода «Кыз», вылилось в первый мини-альбом «Башталось». Он так называется, потому что Зере знает, что после релиза на нее снова накинуться с осуждениями и вопросами: «Зачем все это?» и кто-то за экраном, увидев и услышав его, со вздохом скажет «башталось» (смесь кыргызского и русского языка — означает «ну вот, опять началось»).

«Я думаю, что моя аудитория — это те самые хейтеры, которые не понимают, зачем нужно уважать выбор и жизнь другого человека. На этот альбом они скажут “башталось” и начнут обсуждать — и именно это мне нужно», — спорит Зере со своим менеджером и подругой Маликой, убеждая ее назвать альбом именно так.