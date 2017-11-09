Сборная Кыргызстана U-19 потеряла шансы на чемпионат Азии по футболу

От
Айдар Айбеков
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Юношеская сборная Кыргызстана по футболу. Фото: ФФКР.

В Бишкеке завершился отборочный раунд к чемпионату Азии по футболу 2018 года среди сборных до 19 лет. Кыргызстанцы сыграли в нем четыре матча, по результатам которых не смогли пройти в финальную стадию турнира.

В группе А вместе со сборной Кыргызской Республики были также молодежные сборные Бахрейна, Омана, Непала и Объединенных Арабских Эмиратов.

По итогам сыгранных матчей, сборная заняла 4-ое место в группе с 6-ю очками в активе, благодаря победам над сборными Непала и Бахрейна.

В финальную часть турнира вышла сборная ОАЭ, занявшая первое место в группе с 9 очками. Следом за ней расположилась сборная Омана, которой удастся пройти в следующую стадию, в случае, если она войдет в пятерку лучших команд, занявших вторые места.

Кыргызстан 2 – 0 Непал, 31.10.2017

Матч-открытие отборочного турнира был очень удачным для кыргызской сборной. Подопечным Николая Южанина удалось обыграть Непал со счетом 2:0.

Голами в составе кыргызской сборной отличились Алимардон Шукуров и Гульжигит Борубаев.

Матч Кыргызстан – Непал. Фото: ФФКР

В рамках первого тура также сыграли между собой сборные ОАЭ и Омана. В том матче команда из Арабских Эмиратов с разгромным счетом (5:1) одолела своих оппонентов.

После первого игрового дня сборные Кыргызстана и ОАЭ поделили между собой первое место в группе.

Кыргызстан 0 – 3 Оман, 02.11.2017

Во втором матче отборочного турнира молодежная сборная потерпела поражение от Омана со счетом 0:3.

Во втором туре сборная Бахрейна обыграла сборную Непала со счетом 4:0 и завоевала три очка.

Несмотря на поражение, кыргызстанцы сохранили первое место в группе, наряду с ОАЭ и Бахрейном.

Матч Кыргызстан – Оман. Фото: ФФКР

Бахрейн 1 – 2 Кыргызстан, 04.11.2017

В тяжелом матче против сборной Бахрейна кыргызстанцам удалось вырвать победу и завоевать важные три очка.

Авторами голов стали Темирболот Тапаев, Эржан Нурбеков и Ахмед Абдурахман.

Матч Бахрейн – Кыргызстан. Фото: ФФКР.

Команда из Арабских Эмиратов обыграла Непал с минимальным счетом и сохранила за собой первое место в группе. У сборной ОАЭ и сборной Кыргызстана было по шесть очков.

ОАЭ 4 – 1 Кыргызстан, 06.11.2017

Заключительный матч турнира решил судьбу выхода сборной в финальную стадию чемпионата Азии. В очном противостоянии сборная ОАЭ оказалась сильнее и завоевала важнейшие три очка, тем самым став единоличным лидером группы.

Матч Кыргызстан – ОАЭ. Фото: ФФКР.

У команды Николая Южанина теоретически были шансы на проход в плей-офф со второго места.

Но после того, как остальные команды сыграли свои матчи, сборная опустилась со второго места в группе на четвертое.

По итогам отборочного раунда, сборная Кыргызстана до 19 лет потеряла все шансы на дальнейшее выступление в турнире.

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