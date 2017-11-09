Сборная Кыргызстана U-19 потеряла шансы на чемпионат Азии по футболу

В Бишкеке завершился отборочный раунд к чемпионату Азии по футболу 2018 года среди сборных до 19 лет. Кыргызстанцы сыграли в нем четыре матча, по результатам которых не смогли пройти в финальную стадию турнира.
В группе А вместе со сборной Кыргызской Республики были также молодежные сборные Бахрейна, Омана, Непала и Объединенных Арабских Эмиратов.
По итогам сыгранных матчей, сборная заняла 4-ое место в группе с 6-ю очками в активе, благодаря победам над сборными Непала и Бахрейна.
В финальную часть турнира вышла сборная ОАЭ, занявшая первое место в группе с 9 очками. Следом за ней расположилась сборная Омана, которой удастся пройти в следующую стадию, в случае, если она войдет в пятерку лучших команд, занявших вторые места.
Кыргызстан 2 – 0 Непал, 31.10.2017
Матч-открытие отборочного турнира был очень удачным для кыргызской сборной. Подопечным Николая Южанина удалось обыграть Непал со счетом 2:0.
Голами в составе кыргызской сборной отличились Алимардон Шукуров и Гульжигит Борубаев.
В рамках первого тура также сыграли между собой сборные ОАЭ и Омана. В том матче команда из Арабских Эмиратов с разгромным счетом (5:1) одолела своих оппонентов.
После первого игрового дня сборные Кыргызстана и ОАЭ поделили между собой первое место в группе.
Кыргызстан 0 – 3 Оман, 02.11.2017
Во втором матче отборочного турнира молодежная сборная потерпела поражение от Омана со счетом 0:3.
Во втором туре сборная Бахрейна обыграла сборную Непала со счетом 4:0 и завоевала три очка.
Несмотря на поражение, кыргызстанцы сохранили первое место в группе, наряду с ОАЭ и Бахрейном.
Бахрейн 1 – 2 Кыргызстан, 04.11.2017
В тяжелом матче против сборной Бахрейна кыргызстанцам удалось вырвать победу и завоевать важные три очка.
Авторами голов стали Темирболот Тапаев, Эржан Нурбеков и Ахмед Абдурахман.
Команда из Арабских Эмиратов обыграла Непал с минимальным счетом и сохранила за собой первое место в группе. У сборной ОАЭ и сборной Кыргызстана было по шесть очков.
ОАЭ 4 – 1 Кыргызстан, 06.11.2017
Заключительный матч турнира решил судьбу выхода сборной в финальную стадию чемпионата Азии. В очном противостоянии сборная ОАЭ оказалась сильнее и завоевала важнейшие три очка, тем самым став единоличным лидером группы.
У команды Николая Южанина теоретически были шансы на проход в плей-офф со второго места.
Но после того, как остальные команды сыграли свои матчи, сборная опустилась со второго места в группе на четвертое.
По итогам отборочного раунда, сборная Кыргызстана до 19 лет потеряла все шансы на дальнейшее выступление в турнире.