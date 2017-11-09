Жертве нью-йоркского теракта ампутировали ноги

Жертве теракта в Нью-Йорке бельгийке Марион Ван Рит ампутировали обе ноги. В Нью-Йорк она приехала вместе с семьей на каникулы.

В день теракта 31 октября Марион Ван Рит гуляла по Нижнему Манхэттену вместе с мужем, сыном и племянником.

Когда Сайфуло Саипов, сидя за рулем пикапа, начал давить людей и велосипедистов, женщина сильно пострадала.

Медики спасли жизнь женщине, но ей пришлось ампутировать обе ноги.

Вместе с ней были госпитализированы и члены ее семьи. О состоянии мужа и сына пока ничего не известно, но племянник получил лишь ушибы и царапины.

После того, как о состоянии Ван Рит стало известно прессе, Бельгия попросила впредь не разглашать информацию о состоянии здоровья ее семьи.

Теракт в Нью-Йорке

Восемь человек погибло и более 10 пострадали после того, как 31 октября Сайфуло Саипов наехал на людей на Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке.

По словам Саипова, он хотел задавить еще больше людей и направлялся к Бруклинскому мосту, но врезался в детский автобус, после чего и был ранен и задержан.

Когда суд предъявил ему обвинение в терроризме, Саипов сказал, что не раскаивается.

Он утверждал, что планировал теракт около года, а вдохновлялся видео ИГИЛ.

По информации СМИ, Саипов работал водителем грузовика и таксистом в компании Uber. Однако машину, которую он использовал для наезда, Саипов взял в аренду.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сказал в интервью CNN, что Саипов был связан с «Исламским государством», но «радикализировался внутри США».

Президент США Дональд Трамп призвал казнить Саипова, назвав его «террористом».

Семья Саипова считает, что кто-то «отравил его разум», потому он был «очень доверчивым и добрым человеком».

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