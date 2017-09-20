Руководство чешской компании Liglass Trading планирует подать в международный арбитражный суд на Кыргызстан. В своем заявлении глава компании Михал Смелик объяснил, почему расторжение договора по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС в одностороннем порядке со стороны правительства Кыргызстана «безосновательно».

Глава чешской компании Liglass Trading Михал Смелик заявил, что фирма может обратиться в международный арбитражный суд из-за того, что правительство Кыргызстана разорвало соглашение в одностороннем порядке.

Смелик считает, что кыргызское правительство само не выполнило обязательства, прописанные в договоре. Чешская сторона заявляет, что кыргызское правительство «необоснованно» расторгло договор вместо того, чтобы начать переговоры.

Какие претензии у Liglass Trading?

Глава Liglass Trading Михал Смелик

Руководство чешской компании объяснило, почему не выплатило 37 млн долларов Кыргызстану. Эти деньги должны были пойти на погашение долга Кыргызстана перед российской компанией «РусГидро», которая занималась строительством Верхне-Нарынских ГЭС.

  • Правительство не вернуло гарантийный взнос в более 1 млн долларов.

Смелик заявляет, что кыргызское правительство по соглашению должно было вернуть гарантийный взнос в размере 1 млн 147 тысяч долларов до 11 августа.

«Кыргызская сторона, однако, вероятно попала под воздействие медиального давления и без дополнительных объяснений своих действий гарантийный взнос до сих пор не вернула», — сказано в заявлении.

  • Правительство не передало Liglass 50% акций компании «Верхне-Нарынские ГЭС»

По заявлению компании, после уплаты долга, правительство должно было передать им 50% акций компании «Верхне-Нарынские ГЭС» от предыдущего инвестора — российской компании «РусГидро».

Liglass Trading заявляет, что Кыргызстан ввел их в заблуждение, не рассказав, что это будет сделано на основании расторгнутого в одностороннем порядке договора с «РусГидро».

«Под угрозой международного арбитража, “РусГидро” неоднократно публично ставил под сомнение реализацию передачи 50% акций компании “Верхне-Нарынские ГЭС” и расторжения предыдущего договора правительством Кыргызстана. Ни один здравомыслящий предпринимательский субъект не может игнорировать такой серьезный риск», — пишет Смелик.

  • Политическая нестабильность в стране

Смелик добавил, что компания сама оказалась под давлением СМИ и активистов, которые «саботировали деятельность» Liglass Trading.

Руководство компании восприняло нападки как «угрозу своим инвестициям», Смелик считает, что это случилось по вине кыргызской стороны.

«Кыргызская сторона воспрепятствовала утечке конфиденциальной информации, например, о банках партнеров компании Liglass Trading, которые под давлением неправдивых обвинений или дезинформации из опасений о своей репутации превентивно отказались от сотрудничества с компанией Liglass Trading», — пишет глава фирмы.

Действия журналистов и гражданских активистов в компании назвали «действиями третьих лиц», на которые кыргызская сторона никак не отреагировала. В результате это привело к негативным последствиям для проекта.

Может ли Liglass подать в арбитраж?

Глава Liglass Trading прокомментировал чешским СМИ, что компания обратится в международный арбитражный суд, потому что правительство не выполнило условия соглашения.

Однако председатель Госкомитета промышленности Улан Рыскулов сказал, что по договору все судебные споры с Liglass будут решаться в судах Кыргызстана.

«Согласно договору, все судебные споры проходят в соответствии с законодательством Кыргызстана, то есть надо будет обращаться в суды Кыргызстана. Там четко прописано. Нет международного арбитража», — сказал он.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сказал в интервью информагентству «Кабар», что правительство не будет возвращать Liglass Trading гарантийный взнос.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев

Но глава юридической компании «Прецедент» Фатима Якупбаева сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что Liglass сможет обратиться в международный арбитраж. По законодательству Кыргызстана, если инвестор и правительство не смогут мирно разрешить инвестиционный спор в течение трех месяцев, инвестор имеет право обратиться в арбитражный суд.

«В соглашении нет оговорки об арбитраже, есть общая норма. Однако, я думаю, что Liglass может обратиться в арбитражный суд», — сказала Якупбаева.

Сомнения в платежеспособности Liglass Trading

Liglass Trading должна была погасить долги Верхне-Нарынской ГЭС до 19 сентября. Но на пресс-конференции в Бишкеке 18 сентября Смелик попросил у правительства отсрочки по выплате денег.

По его словам, они запланировали переговоры с правительством на 18 сентября, однако вечером того же дня премьер-министр Сапар Исаков поручил расторгнуть соглашение с Liglass Trading в одностороннем порядке.

Тендер на постройку Верхне-Нарынского каскада и 10 малых ГЭС фирма выиграла в начале июля. Вскоре чешские СМИ написали о том, что у компании нет опыта и средств для строительства ГЭС в Кыргызстане.

Среди самых подозрительных фактов о компании чешская пресса называла то, что Liglass Trading официально зарегистрирована в заброшенном бараке, никогда не занималась гидроэнергетикой, не имеет на своём счету необходимых средств, а в 2014 году и вовсе была убыточной.

Власти Кыргызстана прописали в контракте, что чешская компания должна погасить все долги Верхне-Нарынской ГЭС перед предыдущим совладельцем проекта — компанией «РусГидро».

Выплата 37 млн долларов на покрытие долгов должна была служить гарантом платежеспособности Liglass Trading.

Сам Смелик утверждал, что на счету фирмы имеется почти 400 млн евро.

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