Руководство чешской компании Liglass Trading планирует подать в международный арбитражный суд на Кыргызстан. В своем заявлении глава компании Михал Смелик объяснил, почему расторжение договора по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС в одностороннем порядке со стороны правительства Кыргызстана «безосновательно».

Глава чешской компании Liglass Trading Михал Смелик заявил, что фирма может обратиться в международный арбитражный суд из-за того, что правительство Кыргызстана разорвало соглашение в одностороннем порядке.

Смелик считает, что кыргызское правительство само не выполнило обязательства, прописанные в договоре. Чешская сторона заявляет, что кыргызское правительство «необоснованно» расторгло договор вместо того, чтобы начать переговоры.

Какие претензии у Liglass Trading?

Руководство чешской компании объяснило, почему не выплатило 37 млн долларов Кыргызстану. Эти деньги должны были пойти на погашение долга Кыргызстана перед российской компанией «РусГидро», которая занималась строительством Верхне-Нарынских ГЭС.

Правительство не вернуло гарантийный взнос в более 1 млн долларов.

Смелик заявляет, что кыргызское правительство по соглашению должно было вернуть гарантийный взнос в размере 1 млн 147 тысяч долларов до 11 августа.

«Кыргызская сторона, однако, вероятно попала под воздействие медиального давления и без дополнительных объяснений своих действий гарантийный взнос до сих пор не вернула», — сказано в заявлении.

Правительство не передало Liglass 50% акций компании «Верхне-Нарынские ГЭС»

По заявлению компании, после уплаты долга, правительство должно было передать им 50% акций компании «Верхне-Нарынские ГЭС» от предыдущего инвестора — российской компании «РусГидро».

Liglass Trading заявляет, что Кыргызстан ввел их в заблуждение, не рассказав, что это будет сделано на основании расторгнутого в одностороннем порядке договора с «РусГидро».

«Под угрозой международного арбитража, “РусГидро” неоднократно публично ставил под сомнение реализацию передачи 50% акций компании “Верхне-Нарынские ГЭС” и расторжения предыдущего договора правительством Кыргызстана. Ни один здравомыслящий предпринимательский субъект не может игнорировать такой серьезный риск», — пишет Смелик.

Политическая нестабильность в стране

Смелик добавил, что компания сама оказалась под давлением СМИ и активистов, которые «саботировали деятельность» Liglass Trading.

Руководство компании восприняло нападки как «угрозу своим инвестициям», Смелик считает, что это случилось по вине кыргызской стороны.

«Кыргызская сторона воспрепятствовала утечке конфиденциальной информации, например, о банках партнеров компании Liglass Trading, которые под давлением неправдивых обвинений или дезинформации из опасений о своей репутации превентивно отказались от сотрудничества с компанией Liglass Trading», — пишет глава фирмы.

Действия журналистов и гражданских активистов в компании назвали «действиями третьих лиц», на которые кыргызская сторона никак не отреагировала. В результате это привело к негативным последствиям для проекта.

Может ли Liglass подать в арбитраж?

Глава Liglass Trading прокомментировал чешским СМИ, что компания обратится в международный арбитражный суд, потому что правительство не выполнило условия соглашения.

Однако председатель Госкомитета промышленности Улан Рыскулов сказал, что по договору все судебные споры с Liglass будут решаться в судах Кыргызстана.

«Согласно договору, все судебные споры проходят в соответствии с законодательством Кыргызстана, то есть надо будет обращаться в суды Кыргызстана. Там четко прописано. Нет международного арбитража», — сказал он.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сказал в интервью информагентству «Кабар», что правительство не будет возвращать Liglass Trading гарантийный взнос.

Но глава юридической компании «Прецедент» Фатима Якупбаева сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что Liglass сможет обратиться в международный арбитраж. По законодательству Кыргызстана, если инвестор и правительство не смогут мирно разрешить инвестиционный спор в течение трех месяцев, инвестор имеет право обратиться в арбитражный суд.

«В соглашении нет оговорки об арбитраже, есть общая норма. Однако, я думаю, что Liglass может обратиться в арбитражный суд», — сказала Якупбаева.

Сомнения в платежеспособности Liglass Trading

Liglass Trading должна была погасить долги Верхне-Нарынской ГЭС до 19 сентября. Но на пресс-конференции в Бишкеке 18 сентября Смелик попросил у правительства отсрочки по выплате денег.

По его словам, они запланировали переговоры с правительством на 18 сентября, однако вечером того же дня премьер-министр Сапар Исаков поручил расторгнуть соглашение с Liglass Trading в одностороннем порядке.

Тендер на постройку Верхне-Нарынского каскада и 10 малых ГЭС фирма выиграла в начале июля. Вскоре чешские СМИ написали о том, что у компании нет опыта и средств для строительства ГЭС в Кыргызстане.

Среди самых подозрительных фактов о компании чешская пресса называла то, что Liglass Trading официально зарегистрирована в заброшенном бараке, никогда не занималась гидроэнергетикой, не имеет на своём счету необходимых средств, а в 2014 году и вовсе была убыточной.

Власти Кыргызстана прописали в контракте, что чешская компания должна погасить все долги Верхне-Нарынской ГЭС перед предыдущим совладельцем проекта — компанией «РусГидро».

Выплата 37 млн долларов на покрытие долгов должна была служить гарантом платежеспособности Liglass Trading.

Сам Смелик утверждал, что на счету фирмы имеется почти 400 млн евро.

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