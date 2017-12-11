Авария с участием машины милиции: Пассажиры «Мазды» водворены в СИЗО на два месяца

Милиция водворила на два месяца в СИЗО троих парней, в машину которых врезался автомобиль ГУОБДД. Молодые люди вступили в перепалку с милиционерами и забрали видеорегистратор из их машины. Экспертиза установила, что парни были пьяны.

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что троих парней водворили в следственный изолятор на два месяца по решению Свердловского райсуда.

Столкновение милицейской машины с «Маздой» произошло 6 декабря в 17:00. Сотрудники милиции ехали в район рынка «Дордой» и требовали уступить дорогу, оповещая водителей через громкоговоритель и проблесковые маяки.

После аварии, сотрудники милиции попытались отправить водителя «Мазды» на экспертизу, но столкнулись с сопротивлением со стороны пассажиров автомобиля.

Между участниками аварии и милиционерами возникла словесная перепалка. После этого, мужчины попытались силой отбить своего друга-водителя у милиционеров. Однако им это не удалось.

Они продолжили потасовку с милиционерами, вытащили из патрульной машины видеорегистратор и вытащили из него флеш-карту.

Согласно экспертизе, водитель «Мазды» и пассажиры машины находились в состоянии алкогольного опьянения. У водителя милицейской машины не нашли следов алкоголя в крови. Милиция возбудила уголовное дело на четверых парней по статье «Хулиганство».

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