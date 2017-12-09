Ошская область: Десятиклассница родила, милиция ищет отца ребенка

Десятиклассница одного из сел Ноокатского района Ошской области родила недоношенного ребенка, при родах он скончался. Ошская милиция выясняет личность отца ребенка.

Пресс-секретарь УВД по Ошской области Жеңишбек Аширбаев в интервью Kloop.kg рассказал, что милиция выясняет обстоятельства дела.

«Нам позавчера передали материалы дела, и сейчас наши сотрудники выясняют, личность отца ребенка. Девочка родила ребенка недоношенным, на шестом месяце и он умер при родах. В общем, нужно еще и это проверить, как это произошло», — сказал он.

Школьницу привезли в Ноокатскую районную больницу 5 декабря на шестом месяце беременности, роды начались рано и ребенок не выжил.

По информации Министерства образования, девочка живет с матерью домохозяйкой, бабушкой и дедушкой. Отец девочки уже два года как находится на заработках в России.

В школе о беременности ученицы не знали, хотя в октябре проводили медосмотр — им сообщили об этом из больницы.

«Она учится только на пятерки и четверки. Всегда активно участвует во внеучебной деятельности школы. Никогда не пропускала занятия. Лишь 30 ноября и 1 декабря ее не было в школе. По словам ее матери, она неважно себя чувствовала. Но после этого она как обычно посещала уроки», — говорят ее педагоги.

В сентябре 2017 года родила семиклассница из Таласа — на отца ее ребенка было возбуждено уголовное дело по факту совращения несовершеннолетней. В октябре аналогичный случай произошел в Чуйской области — на отца ребенка семиклассницы также возбудили уголовное дело.

По информации Лиги защитников прав детей, за 2017 год в Кыргызстане зарегистрировано 900 случаев подростковой беременности.

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