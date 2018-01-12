ГРС запустит передвижные авто-ЦОНы

Государственная регистрационная служба (ГРС) запустит 16 мобильных центров обслуживания населения. Они будут выезжать в отдаленные населенные пункты, а также обслуживать граждан с особыми потребностями.

Новость обновлена в 14:25

Пресс-служба ГРС сообщила, что всего отдаленные села и людей с ограниченными возможностями будут обслуживать 16 мобильных ЦОНов.

В ГРС не уточнили, когда именно авто-ЦОНы начнут ездить по стране и обслуживать население.

Мобильный ЦОН представляет из себя автомобиль, который будет ездить по селам для обслуживания всех нуждающихся. В машине есть оборудование, необходимое для создания документов и справок.

Услугами мобильных ЦОНов смогут воспользоваться граждане, проживающие в домах престарелых, ветераны Великой отечественной войны, ЛОВЗ, а также сироты и воспитанники детских домов.

В мобильном ЦОНе граждане смогут получить паспорт, зарегистрировать автомобиль, зарегистрировать брак или получить консультацию. Проект финансирует ПРООН.

ГРС запустили услугу по запуску мобильных ЦОНов после того, как жители некоторых отдаленных районов жаловались на то, что они вынуждены ехать за сотни километров для получения нужного документа или подачи заявления.

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