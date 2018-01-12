Милиция нашла парня, бросившего девушку через плечо. Его поставили на учет

Милиция нашла героев видеоролика, в котором парень хватает девушку и бросает ее через плечо на землю. Инцидент произошел в Таласе, парню 17 лет, а девушке — 15. Молодого человека поставили на учет в милицию.

Пресс-служба МВД сообщила, что милиция нашла парня, который перекинул девушку через свое плечо. Инцидент произошел в Таласе на аллее Чынгыза Айтматова.

Участников видео нашли инспекторы по делам несовершеннолетних. Подростки учатся в одном из учебных заведений города, но не указано в каком именно.

«Парень оказался жителем Таласа, несовершеннолетнему лоботрясу через три месяца исполнится восемнадцать лет. Девушка оказалась 2002 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Все происходящее снимал их одногруппник. Девушка не пострадала и отказалась от претензий к парню.

Тем не менее, инспекторы пригласили родителей подростков, а также родителей оператора на профилактическую беседу.

Парня, который бросил девушку на землю, поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Милиция начала проверку инцидента после публикации видео в инстаграме на странице omks_video. Видео было загружено 9 января, и уже набрало 215 тысяч просмотров.

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