Кыргызстан получит более 25 млн долларов на развитие животноводства

Международный фонд сельскохозяйственного развития выделит 25,4 млн долларов на развитие животноводства в Кыргызстане. Половину этой суммы стране выделят в кредит на 40 лет.

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) поддержит животноводство в Кыргызстане.

Парламент страны должен ратифицировать договор, подписанный Минсельхозом и фондом 21 августа 2017 года.

Проект, на который выделили деньги IFAD, будет длиться до 2021 года.

Из суммы, выделенной IFAD, $12,7 млн — кредит, который Кыргызстан будет выплачивать 40 лет, включая отсрочку в 10 лет. Процентная ставка кредита — 0,75% годовых.

Деньги планируется потратить на увеличение доходов в пастбищных сообществах, а также на помощь животноводам в продаже их продукции.

Ожидается, что после окончания проекта, стоимость продукции фермеров увеличится на 30 процентов, появится 2800 рабочих мест, а также увеличится количество сельских предприятий.

IFAD — специализированное учреждение ООН, которое занимается увеличением производства продовольствия и улучшением благосостояния бедных групп населения в развивающихся странах.