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Привет! Меня зовут Марат Абдыкалыков, я пишу рецензии на фильмы и другие интересные вещи на Kloop.kg.
Эти выходные богаты на музыку, и сейчас вы поймете почему. Поехали!
Куда сходить?
В каждом письме мы советуем вам сходить в бар «Чемодан Зусмановича». Это действительно крутое и приятное место. В эту субботу, например, у них выступает группа «Театр теней»: никаких каверов, только авторские песни. Ожидаем приятную музыку, хороший звук и уютную атмосферу.
Вход свободный, начало в 21:00.
Для любителей электронной музыки уже знакомый всем resonance в нашем любимом «Асанбай-центре». На этот раз играет диджей Natalie F из Москвы (заценить её музыку можно здесь), а также наши музыканты Dima Alien и Bisha. Вход: 300 сомов, начало в 23:00.
Вот так проходил прошлый resonance:
Если вы любите классику и красивую музыку, сходите 10 февраля в Филармонию на выступление эстонского пианиста Танеля Йоаметса. В программе произведения Шуберта, Скрябина и эстонских композиторов.
Здесь можно послушать, как он исполняет Моцарта:
Билеты можно приобрести на сайте ticket.kg и на кассе Филармонии. Начало в 17:30.
Продолжая тему хорошей музыки, в следующую пятницу в пабе «Barclays» пройдет вечер хорошего джаза: на сцене выступит Рой Янг, известный музыкант, в своё время выступавший с the Beatles. Он также записывал музыку с Дэвидом Боуи и Чаком Бэрри. Я пишу об этом сейчас, потому что билеты стремительно быстро раскупают.
В воскресенье театр АУЦА Mirrors показывает красивый 3D спектакль «Игры времени». Ожидаем современную 3D графику, красивую музыку и волшебную атмосферу.
Вот что пишет об этом спектакле Николай Шульгин, худ. руководитель театра Mirrors:
«Нам хочется поделиться тем, что нас беспокоит. Попробовать заставить людей думать о том, о чем не думать нельзя. За кажущейся субкультурной современностью действия и сюжета «Игр Времени» мы попробовали представить за один час, одним штрихом, историю человечества…»
Спектакль пройдет в кампусе АУЦА 11 февраля. Начало в 18:00. Вход свободный.
Кстати, наша талантливая журналистка Саша Титова участвует в интерактивной выставке «В поисках права» в качестве художницы. Мы очень гордимся ею. Выставка стартует в следующий вторник, 13 февраля. Сходите обязательно.
Что посмотреть?
На этих выходных стартует «50 оттенков свободы», который мы ждём всей редакцией. Шучу-шучу, такие фильмы для просмотра мы вам советовать не будем.
Возможно вы пропустили «Прибытие» Дени Вильнёва, вышедший осенью 2016 года и получивший множество положительных отзывов от кинокритиков и зрителей.
«Прибытие» – это не типичная фантастика, где упор делался на эффектность без сюжета. Это потрясающий визуал, отличная актерская игра и качественный сюжет. Главное, не ожидать от фильма размаха уровня «Трансформеров».
Ещё советую посмотреть сериал «13 причин почему» от стримингового сервиса Netflix. Он о нелегкой жизни подростков.
Вам расскажут историю Ханны, которая перед самоубийством записала 13 кассет о 13 людях, причастных к её смерти. Жуть какая, и совсем не добрая. Но взрослой аудитории стоит смотреть, чтобы лучше понимать своих детей, племянников или младших братьев и сестер.
Наш коммерческий редактор Азиза подсказывает, что стоит обратить внимание на фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент». Это первая в мире анимационная полнометражка, нарисованная масляными красками в той же технике, в которой работал сам Ван Гог. Можете убедиться сами:
В создании участвовали 125 художников, которые нарисовали целых 62450 кадров. Фильм номинирован на «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».
Что послушать?
Перед выходом фильма «Черная пантера», который ждёт гиковская часть нашего офиса, советую послушать официальный саундтрек от Kendrick Lamar и SZA. Клип получился эффектным и сочным.
Под конец рабочей недели хорошо зайдет меланхоличная группа The xx.
У этой группы есть замечательный диджей Jamie xx, который выступает и самостоятельно. Наш Азамат Омуралиев, вечный обозреватель и бывший редактор раздела «Культура» очень советует вам его сольное творчество:
В дискографии Jamie xx, за довольно короткую карьеру, набралось несколько затерянных жемчужин. Одна из них – микстейп его ремиксов на треки от собратьев по жанру. Home – это пластинка для рейвов и вечеринок, но в его репетативности и живости битов порой проскальзывает сильное чувство меланхолии, которое привело the xx к успеху. Так что лично советую – слушать можно везде и в любое время суток.
Я очень люблю Лану Дель Рей. У неё прекрасный вокал и бесподобные клипы. Например, трек Lust For Life, позволяет мне расслабиться и успокоиться (особенно, когда «миня аж трисёт»).
Что почитать?*
Прошлогодний выбор Нобелевского комитета по литературе был менее неожидан, чем позапрошлогодний, когда лауреатом стал Боб Дилан. И тем не менее, увидеть Кадзуо Исигуро в заголовках новостей ожидали немногие.
Возможно в силу своего космополитичного происхождения, автор пишет романы немного в отрыве от контекста дня. И именно это делает его достойным признания. Как пример, его последняя книга «Погребенный великан» – мистическая, медлительная и пространная история про драконов, людей и память.
На поверхности это чуть ли не артхаусная адаптация «Игры престолов», но по сути – это роман, который ставит под вопрос сущность воспоминаний и любви в эпоху, пардон, снэпчата и мгновенных сообщений. Почитайте.
* – это тоже советует Азамат.
Чем можно заняться дома?
Я обычно играю в Dota 2, смотрю фильмы и слушаю музыку. Но вам советую эти выходные посвятить чему-то полезному. Например, пройти онлайн-курс об академическом письме. Это важный курс для тех, кто хочет поступать в зарубежный ВУЗ и учиться там.
Курс бесплатный, преподается на английском языке.
Из интересного предлагаю ознакомиться с архивом журнала «Советское фото», который издаётся с 1926 года. На его страницах вы найдете работы советских и иностранных фотографов, а также много интересного по теории, практике и истории фотографии.
Каждые выходные я обещаю себе начать бегать с понедельника. Смотрите, в ololohaus (который на Ибраимова) собираются желающие обучиться правильному бегу, а заодно поучаствовать в апрельском полумарафоне. Забег состоится 8 апреля.
Ну и под конец отрывок из хорошего фильма «В джазе только девушки» (тоже посмотрите, если не смотрели). Потрясающая музыкальная комедия, подстать этим музыкальный выходным.
На этом всё. Хорошего отдыха!
Марат.
P.S. Если вы хотите рассказать о своём мероприятии, напишите Азизе на aziza@kloop.kg. В заголовке письма укажите «Хочу в доброе письмо». Если нам понравится, мы обязательно посоветуем вас.
Еще один P.S. Можно даже стать спонсором рассылки, но есть определенные правила. Мы любим наших читателей и хотим им советовать только самое полезное и интересное. Писать тоже Азизе на aziza@kloop.kg с пометкой «Спонсор доброго письма».
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