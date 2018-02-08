ЕС выделит 800 тысяч евро на борьбу с пытками в Кыргызстане

Европейский союз вместе с правозащитной организацией Penal Reform International (PRI) выделят 800 тысяч евро на борьбу с пытками в Кыргызстане.

Деньги направят на образовательные тренинги, оборудование отделений милиции прозрачными комнатами для допроса и улучшение взаимодействия граждан с властями.

«Комнаты допроса будут прозрачными, будет вестись видеонаблюдение. Нововведение реализуют по проекту. Одно пилотное отделение построят на юге, второе — в Чуйской области. Мы сейчас ведем переговоры с МВД», — сказал представитель PRI Азамат Шамбилов.

В пресс-службе представительства Евросоюза в Кыргызстане пояснили, что ЕС выделит 760 тысяч евро, а PRI оставшиеся 40 тысяч.

С кыргызской стороны в проекте по борьбе с пытками примут участие институт омбудсмена, Национальный центр по противодействию пыткам и правоохранительные органы.

«Проект пройдет в Чуйской, Ошской, Нарынской и Джалал-Абадской областях, а также в Караколе. Он продлится до 31 декабря 2020 года», — объяснили в пресс-службе.

Согласно данным представительства ЕС, в Кыргызстане 85% пыток связаны с неправомерными досудебными действиями.

Директор Национального центра по противодействию пыткам Нурдин Сулайманов сказал журналисту Kloop.kg, что в 2017 году наибольшее количество пыток зарегистрировали за сотрудниками МВД.

«В 2017 году к нам поступило 104 обращения с жалобой на пытки. Более 90 процентов из них поступило в отношении сотрудников МВД», — сказал Сулайманов.

За последние шесть лет суды Кыргызстана вынесли всего четыре обвинительных приговора по пыткам на фоне сотен обвинений в злоупотреблениях со стороны милиции.

Правозащитники и заявители винят сотрудников прокуратуры, а те, в свою очередь, взваливают вину на самих заявителей и на суд. В суде же говорят о плохой работе прокуратуры и злоупотреблениях со стороны милиции.

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