«Голодать до смерти»: Обвиненные в захвате власти оппозиционеры продолжают голодовку

Адвокат оппозиционеров Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова утверждает, что политики готовы «продолжать голодовку до смерти». Оппозиционеры, обвиненные в попытке захвата власти, начали сухую голодовку в конце января и намерены отказаться от приема лекарств, если их требование об отставке главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева не будет исполнено.

По словам адвоката оппозиционеров Марса Кыдыкбаева, политики продолжают сухую голодовку и хотят отказаться от приема лекарств.

«Врачи дают им глюкозу и другие лекарства. Но их состояние резко ухудшилось, особенно тяжело Бектуру Асанову. С 15 февраля они намерены отказаться и от уколов. Требование остается прежним: отстранить от должности главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева. В противном случае, они готовы продолжать голодовку вплоть до смерти», — сказал он в интервью радио «Азаттык».

Экс-губернатор Бектур Асанов объявил голодовку первым, еще 30 января, после к нему присоединились Кадыров и Карыбеков. Издание 24.kg сообщает, что к голодовке присоединился также проходящий по делу о попытке захвата власти, но находящийся по состоянию здоровья под домашним арестом 70-летний Дастан Сарыгулов.

Об ухудшении здоровья оппозиционеров правозащитники сообщали еще в начале февраля. По словам медиков, политики «на износе”.

Так, по словам Адиля Турдукулова, Асанов, Карыбеков и Кадыров на суде находились под капельницей.

Председатель комитета политзаключенных Зульфия Марат утверждает, что еще до голодовки осужденный Бектур Асанов перенес операцию, а на заседании суда падал в обмороки.

«Асанов недавно перенес операцию на внутренних органах и у него начались осложнения. Ему в колонии №47 сделали операцию, но он до конца так и не реабилитировался. Он на процессе несколько раз терял сознание, а потом его и вовсе увезли с суда, а суд продолжили», — говорит она.

Главное требование политиков — отставка действующего главы Госкомитета нацбезопасности Абдиля Сегизбаева.

По словам адвоката, оппозиционеры отказываются обращаться в Верховный суд с апелляционной жалобой по своим приговорам, пока Сегизбаев остается главой ГКНБ.

Политики уверены в том, что Сегизбаев оказывает влияние на суд.

Ранее, 17 апреля 2017 года, Первомайский районный суд за «попытку захвата власти» приговорил четырех оппозиционеров к разным срокам заключения от четырех до 20 лет лишения свободы. В мае оппозиционеры обжаловали приговор.

Общественные активисты считают, что уголовное дело против этих политиков было сфабриковано и «высосано из пальца».

«Народный парламент» и дело о «насильственном захвате власти»

В марте 2016 года сотрудники ГКНБ опубликовали в интернете записи телефонных разговоров, на которых несколько человек обсуждали организацию массовых беспорядков.

Правоохранительные органы утверждают, что на записях беседуют экс-депутат парламента IV созыва Кубанычбек Кадыров, экс-помощник министра внутренних дел Временного правительства 2010 года Дуулатбек Турдуналиев и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов.

Во время расследования ГКНБ возбудило уголовное дело в отношении экс-губернатора Джалал-Абадской области Бектура Асанова, экс-депутата Кубанычбека Кадырова, эксперта Эрнеста Карыбекова, экс-директора госпредприятия «Кыргызалтын» Дастана Сарыгулова и членов общественного объединения «Народный парламент» Бекболота Талгарбекова, Толубая Колубаева, Марата Султанова, Александра Гусева и Тойгонбека Калматова.

Оппозиционеров обвинили в «попытке насильственного захвата власти», задержанные опровергли обвинения в свой адрес, а аудиозапись называли монтажом. Дело передали в суд.

Заседания судов по этому делу проходили в закрытом режиме, на них не пускали журналистов, а иногда и омбудсмена. Правозащитники, у которых получилось пробраться на суды называют членов «Народного парламента» и задержанных оппозиционеров политзаключенными.

Родственники и сторонники оппозиционеров неоднократно выходили на митинги и требовали освободить арестованных, а также обвиняли спецслужбы в пытках по отношению к задержанным политикам.

В апреле 2017 года, Первомайский районный суд за «попытку захвата власти» приговорил четырех оппозиционеров к разным срокам заключения — Дастан Сарыгулов получил четыре года лишения свободы, три из них условно, Бектур Асанов получил 12 лет колонии усиленного режима, Кубанычбек Кадыров — 12 лет с конфискацией имущества, а Эрнест Карыбеков — 20 лет колонии усиленного режима.

В мае политики обжаловали приговор, а в феврале 2018 года суд начал рассматривать дело оппозиционеров.

По теме: