Премьер-министр Сапар Исаков улетел в ОАЭ на Всемирный саммит правительств

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков отправился в Объединенные Арабские Эмираты для участия в работе Всемирного саммита правительств. Исаков планирует познакомится с системой работы местной полиции и встретится с представителями бизнеса.

Сапар Исаков улетел в ОАЭ на Всемирный саммит правительств. На саммите представители более 150 государств обсудят работу госучреждений.

На трехдневном саммите кроме глав правительств выступят президент Всемирного банка Джим Ён Ким и исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

Пресс-служба правительства сообщила, что помимо участия в саммите глава кыргызского правительства хочет ознакомиться с тем, как работают правоохранительные органы в Объединенных Арабских Эмиратах.

«В рамках саммита Сапар Исаков ознакомится с работой местной полиции и передовыми технологиями, используемыми правоохранительными органами эмирата», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, премьер-министр должен встретиться с наследным принцем эмирата Эль-Фуджейра Хамадом бин Мухаммед Аль-Шарки, главой полиции эмирата Дубай генерал-майором Абдуллой Халифа Аль Марри, генеральным директором Фонда развития Абу-Даби Мухаммадом Саиф Аль-Сувейди и председателем Торгово-промышленной палаты эмирата Дубай Мажидом Саиф Аль Гурейр.

Также глава кыргызского правительства хочет провести переговоры с представителями крупных компаний.

В их числе Investment Corporation of Dubai, государственная холдинговая компания, которая занимается нефтяной и аэрокосмической промышленностью, а также представлена в банковском, туристическом и производственном секторах.

Хочет провести переговоры Исаков и с Emaar Properties, которая владеет более 60 дочерними компаниями, преимущественно представляющими строительный сектор,

Также, по информации пресс-службы премьер министра, намечены переговоры с главой VPS Health Care доктором Шамширом Ваялилом и генеральным директором авиакомпании Air Arabia Аделем Абдулла Али.