Легенды и сказки: Опубликована книга Айтматова для детей

Детский сборник сочинений Чингиза Айтматова опубликован на русском и кыргызском языках. В книгу вошли легенды, описанные писателем в ранее изданных романах, и сказка, рассказанная Чингизу Айтматову бабушкой.

Фонд имени Чингиза Айтматова, возглавляемый сыном писателя Эльдаром, выпустил первый детский сборник классика литературы.

«В детском сборнике впервые публикуется “Сказка о трех бедных сестрах”, которую в детстве Чингизу Айтматову рассказала бабушка Айымкан. Сборник детских сказок издан на кыргызском и русском языках. Для нас это возможность внести свой вклад в развитие интеллектуального воспитания детей на основе кыргызских традиций и легенд», — сказал сын писателя Эльдар Айтматов.

Первые экземпляры книги уже можно приобрести на официальном сайте писателя aitmatov.kg.

В декабре 2018 года Чингизу Айтматову исполнилось бы 90 лет — в честь юбилея писателя власти Кыргызстана собираются провести множество мероприятий, от театральных постановок по мотивам его произведений, до проведения Третьего Иссык-Кульского интеллектуального форума.

Также по инициативе Кыргызстана международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2018 год годом Чингиза Айтматова.

Кроме того, депутаты предложили учредить орден в честь Чингиза Айтматова — его будут присуждать за заслуги в области культуры, просвещения, науки и укрепления мира.

В 2018 году планируют поставить памятник писателю в Москве за 27,5 млн сомов. Он будет стоять на юге Москвы в сквере, который назван в честь Айтматова.

Чингиз Айтматов — всемирно известный писатель из Кыргызстана. Его произведения были переведены на 176 языков мира, напечатаны в 128 странах и экранизированы более 20 раз.

Айтматов умер 10 июня 2008 году в городе Нюрнберг, Германия. Его похоронили в мемориальном комплексе «Ата-Бейит» неподалеку от Бишкека 14 июня.