В такую погоду хочется веселиться и танцевать. Наши друзья The Rolls зажигают в эту субботу в Studio 247. Обещают настоящий рок-н-ролл. «Роллы», кстати, очень нравятся Пупсику.

В «Асанбай-центре» пройдет необычный концерт классической музыки: пока выступает оркестр, через проектор будут транслировать изображения знаменитых оперных залов мира, например, французской Гранд-оперы.

А еще в субботу любимая нами творческая группа 705 ставит уличный спектакль на дне водоема в Карагачевой роще. В нем участвует наша журналистка Саша Титова. Немного абсурдный спектакль «Черная дыра: рождение слова, уличное действие» поднимает тему того, как рождается слово.