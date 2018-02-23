Советы от редакции Kloop.kg о том, как интересно провести время в Бишкеке. Если вы хотите получать такие письма первыми, подпишитесь на нашу рассылку (главред Эльдияр Арыкбаев будет очень рад):
Привет. Меня зовут Нигина, я журналист Kloop.kg. А это Пупсик, мой питомец-геккон.
На этой неделе мы с Пупсиком отдыхаем аж три дня, и нужно провести это время максимально увлекательно.
Куда сходить?
На вечер отличного инди-рока Guest Indie Festival — в баре the Basement выступят местные и казахские группы с авторскими песнями. Например, Stellar Whale играют магический спейс-рок (от слова «space», в переводе — «космос»), а у Far in Gate получаются яркие и выразительные песни на казахском языке.
В такую погоду хочется веселиться и танцевать. Наши друзья The Rolls зажигают в эту субботу в Studio 247. Обещают настоящий рок-н-ролл. «Роллы», кстати, очень нравятся Пупсику.
В «Асанбай-центре» пройдет необычный концерт классической музыки: пока выступает оркестр, через проектор будут транслировать изображения знаменитых оперных залов мира, например, французской Гранд-оперы.
А еще в субботу любимая нами творческая группа 705 ставит уличный спектакль на дне водоема в Карагачевой роще. В нем участвует наша журналистка Саша Титова. Немного абсурдный спектакль «Черная дыра: рождение слова, уличное действие» поднимает тему того, как рождается слово.
Воскресный вечер поэзии в Цеппелине. Это дико круто, что в Бишкеке есть такие талантливые ребята, как Михаил Левантовский и Влад Вейнгард. Для создания ламповой атмосферы сыграют Салтанат Аширова, группы «Поезд на Мемфис» и «Свободный режим».
Что послушать?
На этот раз советует музыку друг нашей редакции Денис Кукарский, который когда-то преподавал программирование для детей в «Клоопе».
Саундтреком ваших крутых выходных будет японская группа Man with a Mission: бодренький рок с элементами дэнса и попа.
Есть еще латвийский квартет Dagamba — талантливые ребята, играют синтез классической музыки и рок-хитов. Послушайте, как божественно они смешали Бетховена и Раммштайн:
Что почитать?
Я люблю творчество Эдгара Аллана По. Однажды он решил написать стихотворение из 100 строк, так и появился «Ворон». Осторожно — заставляет задуматься обо многом.
Из английской классики с удовольствием советую «Овода» Этель Лилиан Войнич. Роман о наивном и ранимом Артуре, полностью отверженном обществом. Он имитирует самоубийство и спустя 13 лет возвращается под чужим именем и с изуродованной внешностью.
Ну а если вы любите фантастику, почитайте сборник рассказов «Боевой джинн» кыргызского писателя Данияра Каримова.
Что посмотреть?
Фильм, на который мы идём всей редакцией — «Секретное Досье» Стивена Спилберга с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип в главных ролях. История журналистов Washington Post, которые получили секретные данные Пентагона о войне во Вьетнаме. Лично для меня, это шикарная картина о том, как важно принять решение и быть за него в ответе, со всеми рисками и угрозами.
Наш редактор по видео Эдиль Байызбеков катается на борде, обожает горы и может часами говорить об одежде для сноубордистов. Если вы как Эдиль, сходите в «Космопарк» посмотреть сноуборд-трэвэл фильм «Южная история».
Любителям детективов можно посмотреть сериал «Менталист». Он достаточно интересный и непредсказуемый. Наша журналистка Айдай Эркебаева описала его, как «более легкую смесь Шерлока и Обмани меня».
Чем еще можно заняться?
Я обожаю экзотических животных и насекомых. У меня дома раньше жил питон по имени Муся длиною около 2 метров. А еще был паук-птицеед Жора. Если вы разделяете со мной любовь к таким чудесным созданиям, прогуляйтесь по контактным зоопаркам, где можно увидеть и покормить ящериц, змей и крокодилов. Лично я знаю эти:
Мне нравится, что в Бишкеке много всяких квест-румов, где можно интересно провести время с друзьями. Например, Клаустрофобия, Вловушке и Хоррор. Если вы знаете еще какие-нибудь, поделитесь в ответном письме, пожалуйста.
А вообще, погода располагает к долгим, неспешным прогулкам под солнцем где-нибудь в Дубовом парке. По дороге можно заглянуть в Chicken Star, где в воскресенье открывается выставка Star Art Space Эдварда Томпсона, который переехал в Бишкек и помогает детям с аутизмом.
Я надеюсь, ваши выходные будут интересными. Напоследок, посмотрите классное видео от наших ребят, о том, чем электронные тусовки в Бишкеке похожи (или не похожи) на рейв.
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Хороших выходных!
Нигина.
P.S. Если у вас намечается интересное мероприятие, напишите Азизе на aziza@kloop.kg.
Еще один P.S. Можно даже стать спонсором рассылки, но есть определенные правила. Мы любим наших читателей и хотим им советовать только самое полезное и интересное. Писать тоже Азизе на aziza@kloop.kg с пометкой «Спонсор доброго письма».