Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало избиение кыргызстанцев на российско-казахской границе.

По данным МИД, конфликт между водителями из-за несоблюдения очереди по заезду на пункт пропуска возник у пропускного пункта «Озинки» Саратовской области.

«После того как кыргызстанцы пересекли границу в районе населенного пункта Ершово, им преградили путь местные таксисты, с которыми ранее возник конфликт. Правонарушители избили водителя и пассажира, разбили стекла, прокололи шины и сделали вмятины на кузове автомобилей», – сообщили в ведомстве.

В МИД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Милиционеры ведут мероприятия по задержанию преступников.

В ведомстве добавили, что среди кыргызстанцев тяжелораненых нет – всем оказана медицинская помощь.

Об избиении кыргызстанцев стало известно 23 августа. Очевидец происшествия рассказал, что кыргызским водителям перекрыли дорогу, избили их и разбили стекла машин.

«Разбили голову шестилетней дочери одного из водителей. Всех доставили в больницу», — сообщал мужчина.