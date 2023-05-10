Президент России Владимир Путин 9 мая провел неформальную встречу с президентами, приехавшими в Москву на парад в честь 9 мая. На завтраке присутствовали главы Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и премьер-министр Армении. Фото с неформального завтрака в соцсетях распространили прокремлевские телеграм каналы.

При этом на этой встрече не было президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Беларуси Александра Лукашенко.

В соцсетях появилась версия, что Жапаров не присутствовал на завтраке, потому что не хотел находиться за одним столом с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. После полномасштабных столкновений на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2022 года между двумя странами очень натянутые отношения.

Однако пресс-секретарь Жапарова Эрбол Султанбев рассказал изданию «Акипресс», что вечером 8 мая глава Кыргызстана успел поучаствовать в ужине для лидеров стран СНГ.

«На следующий день [9 мая] после завершения парада на Красной площади кыргызская делегация направилась на следующее мероприятие в рамках официального визита — переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным», — сообщил Султанбаев.

Визит президентов стран Центральной Азии в Москву проходил на фоне войны в Украине, которую развязала Россия, совершив полномасштабное вторжение на территорию этой страны в феврале 2022 года. В ответ на это западные страны объявили беспрецедентные санкции в отношении России, а Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина из-за военных преступлений.

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Путин принял приглашение Жапарова посетить Кыргызстан. Президенту России выдан ордер на арест из-за военных преступлений