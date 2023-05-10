Россия и Кыргызстан заявили об «углублении военного и военно-технического сотрудничества» в том числе и в рамках работы объединенной российской военной базы на территории КР. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам встречи президентов Садыра Жапарова и Владимира Путина.

«Подчеркивая необходимость обеспечения безопасности и защиты суверенитета Кыргызстана, включая противодействие возможным актам вооруженного нападения со стороны международных террористических организаций, главы государств акцентируют внимание на важности укрепления вооруженных сил Кыргызстана и развития находящихся на ее территории российских военных объектов», — говорится в заявлении.

В Кыргызстане находятся несколько военных объектов России, объединенных в военную базу. Самый известный объект — авиационная база в городе Кант Чуйской области. Издание «Азаттык» со ссылкой на свои источники в сентябре 2022 писало, что этот объект Россия использовала для переброски своих военных на войну в Украину, которую развязала там, совершив полномасштабное вторжение в феврале прошлого года.

По данным издания, на войну отправили десятки военнослужащих из Республики Тыва (входит в состав России), которые проходили службу в Канте. По словам местных жителей, примерное количество призванных из Тывы могло достигать 300-500 человек.

Кроме авиабазы в Канте, в Кыргызстане в городе Каракол Иссык-Кульской области расположена российская испытательная база противолодочного вооружения, в селе Чалдовар Чуйской области находится узел связи военных РФ, а в Майлы-Суу Джалал-Абадской области лаборатория сейсмической службы.

В апреле этого года Россия внезапно решила повысить боеготовность своих военных баз в Кыргызстане и Таджикистане. Тогда Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии». По мнению Шойгу, это могло повлиять на «стабильность на пространстве Шанхайской организации сотрудничества». В ШОС входят и Кыргызстан, и Таджикистан — в дипломатических отношениях этих двух центральноазиатских стран наблюдается похолодание из-за масштабных боевых столкновений на приграничных территориях в сентябре 2022 года.

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