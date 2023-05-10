МИД Украины опубликовал заявление, в котором осудил участие президентов стран Центральной Азии в параде в Москве 9 мая в честь Дня победы в *Великой Отечественной войне.

В параде приняли участие президенты Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, Беларуси а также премьер-министр Армении.

В МИД Украины напомнили, что президент России Владимир Путин, который возглавлял парад, находится в международном розыске за совершение военных преступлений из-за нападения российской армии на Украину в феврале 2022 года.

«Рассматриваем участие лидеров иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, неведомых со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад.

«Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом», — сообщили в МИД.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Вторжение осудили страны Евросоюза и США и ввели в ответ против России беспрецедентные экономические санкции.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года за военные преступления, совершенные после вторжения российской армии в Украину.

При этом страны Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, продолжают поддерживать экономические и дружественные связи с Россией. На фоне этого страны запада и Евросоюза уже предупреждали власти Кыргызстана о недопустимости помощи России в обходе антироссийских санкций.

Несмотря на ордер и предупреждения западных стран, президент Кыргызстана Садыр Жапаров пригласил Путина в Бишкек с официальным визитом. Путин это предложение принял.

*Великая отечественная война — этим термином в советской и российской историографии и в истории некоторых постсоветских республик обозначается отрезок Второй мировой войны, охватывающий период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Отсчет ведется со дня нападения войск нацистской Германии на своего союзника в войне с Польшей — СССР.



Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения немецких войск на Польшу. К середине сентября СССР, будучи союзником Германии, вторгся на территорию Польши. Всего за месяц территория Польши была разделена между Германией и СССР. В ответ на вторжение в Польшу Франция и Великобритания объявили войну Германии. Это послужило началом одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, которая продолжалась шесть лет.



Вечером 8 мая по центральноевропейскому времени (9 мая по московскому времени) 1945 года был подписан акт о капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт обязывал германские вооруженные силы прекратить боевые действия и начать разоружение. В России и некоторых постсоветских странах, в том числе и в Кыргызстане, 9 мая отмечают, как День Победы.

Вторая мировая война завершилась в 2 сентября 1945 года.

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