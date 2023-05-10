Президент Садыр Жапаров 7 мая встретился с председателей Госдумы России Вячеславом Володиным, где они обсудили вопросы «защиты исторической памяти». Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Володин, обсуждая этот вопрос, сказал, что сейчас «идут нападки на нашу общую историю» и решение Жапарова посетить Ржевский мемориал накануне 9 мая говорит о том, что «она [история] в надежных руках».

Жапаров поддержал слова Володина и добавил, что важно продолжать политику защиты русского языка в Кыргызстане.

«Я как президент и гарант прав и свобод человека решительно выступаю против любых попыток манипуляций в этом вопросе. Русский язык был у нас и всегда будет. Он закреплен в Конституции», — сказал президент.

На сайте президента Кыргызстана также есть пресс-релиз о встрече Жапарова и Володина, однако цитаты Жапарова о русском языке в нем нет.

Садыр Жапаров не раз ранее высказывался в защиту русского языка в Кыргызстане.

В марте этого года он говорил, что «выступает решительно против любых попыток политических манипуляций» в вопросе русского языка. Это заявление он сделал на встрече с зампредседателем правительства России Алексеем Оверчуком, где Жапарову показали проект школ, которые РФ планирует построить в Кыргызстане.

Он также поблагодарил российскую сторону «за вклад в развитие русского языка» в Кыргызстане.

Кроме этого в январе 2021 года Жапаров обещал, что статус русского языка в стране как официального «будет сохранен».