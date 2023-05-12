Кыргызстан и Узбекистан начали строить завод по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники «Алтын Тулпар Унаа Куртулуш» в селе Ак-Суу Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В закладке капсулы под строительство завода принял участие глава Кабмина Акылбек Жапаров.

«Сегодня дружба между Кыргызстаном и Узбекистаном вышла на новый уровень. Доказательством этого служит сегодняшняя закладка капсулы под строительство завода […]. Это стратегически важный проект для обеих стран», — сказал Жапаров.

О строительстве завода страны договорились во время официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан в январе 2023 года. В Кабмине отметили, что на начальном этапе производственная мощность завода составит 10 тысяч автомобилей в год. Будет создано более тысячи постоянных рабочих мест.