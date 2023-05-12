Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил отправлять на войну против Украины, в которую вторглась российская армия в феврале 2022 года, мигрантов с двойным гражданством. Информацию распространило издание «Московский комсомолец».

«Вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, к себе на родину», — сказал Бастрыкин.

Он также добавил, что в России увеличивается количество мигрантов и вместе с этим растет число преступлений, совершенных ими.

До того как Бастрыкин озвучил свою идею депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил, что он готовит законопроект, который позволит отправлять мигрантов с российским гражданством на войну в Украину.

«Те, кто имеет двойное гражданство, не подлежит призыву, они могут только добровольцами пойти в вооруженные силы РФ по контракту. Поэтому абсолютное большинство вчерашних мигрантов предусмотрительно не расстаются с паспортами своих республик и – опочки – не подлежат призыву в Вооруженные силы России и мобилизации», — написал он в своем телеграм-канале, комментируя собственную инициативу.

Несмотря на то, что в России нет официального призыва на войну среди мигрантов, это происходит подпольно. О фактах, когда выходцы из стран Центральной Азии принимают участие в войне в Украине, становится известно уже после их смерти.

Зачастую погибшие были на войне в рядах Частной военной компании (ЧВК) Вагнер, которая принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину. В ЧВК в основном незаконно вербуют заключенных мигрантов, отбывающих наказание в тюрьмах России.

Об одной из последних смертей кыргызстанца, воевавшего в ЧВК, «Азаттык» сообщил 11 мая. По информации издания, 33-летний кыргызстанец Чынгыз Изабеков отбывал наказание в российской тюрьме за грабеж.

В документе, который получили родственники Изабекова, говорится, что кыргызстанец погиб в середине января 2023 года. Его тело привезли в Кыргызстан в апреле, а 13 апреля захоронили.

Кроме этого, в апреле российские СМИ сообщали, что в миграционном центре «Сахарово» в Москве идет вербовка мигрантов для участия в войне против Украины. Тогда в издании «Сирена» сообщали, что сотрудников центра «заставляют предлагать мигрантам службу по контракту в российской армии».

В России трудятся большое количество мигрантов из Центральной Азии, в том числе и из Кыргызстана. По данным, которые озвучил Бастрыкин, в России около 14,5 млн мигрантов из разных стран.

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