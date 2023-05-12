Государственная таможенная служба (ГТС) опровергла заявление казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова о том, что Кыргызстан реэкспортирует в Россию электродетонаторы из Канады. Опровержение Гостаможня опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

В таможне сообщили, что электродетонаторы ввезли горнодобывающим кыргызским компаниям для собственных производственных целей. В ведомстве заявили, что информация о том, Кыргызстан помогает России обходить санкции, которые против нее ввели из-за нападения на Украину, недостоверна и провокационна.

«Согласно таможенному кодексу ЕАЭС, процедура реэкспорта подразумевает вывоз товаров за пределы ЕАЭС в третьи страны и не могла быть применима к указанным в публикации товарам», – написали в таможне.

В таможне также призвали Аблязова не вводить общественность в заблуждение недостоверной информацией.

О том, что президент Кыргызстан реэкспортирует электродетонаторы в Россию Аблязов сообщил 10 мая на своей странице в Телеграм.

«В 2022 году Кыргызстан реэкспортировал в Россию 115 920 электродетонаторов на сумму 882 400 тысячи долларов, хотя никаких поставок в 2021 не осуществлял. Детонаторы применяют при производстве противопехотных и противотанковых мин. В свою очередь, Кыргызстан импортировал в 2022 году 193 536 электродетонаторов из Канады на сумму 3,7 млн долларов», – написал Аблязов.

Он отметил, что без указаний Жапарова таможня и финансовый регулятор не могли принимать действия по обходу санкций. По его мнению, президент несет персональную ответственность за происходящее.

В ответ на опровержение информации таможней Кыргызстана, Аблязов предложил председателю ведомства Самату Исабекову выйти с ним в прямой эфир и ответить на вопросы по поставкам санкционных товаров из Кыргызстана в Россию.

Издание Kaktus.media привело данные Национального статистического комитета по импорту электродетонаторов. По информации комитета, Кыргызстан в 2022 году импортировал из Канады 193 536 электродетонаторов на сумму $3,7 млн.

При этом, отмечают в издании, в 2021 году такого товара в импорте у Кыргызстана не было. Также согласно данным Нацстаткома, в 2022 году Кыргызстан экспортировал в Россию более 115 тысяч электродетонаторов.