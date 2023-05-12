Правозащитница Рита Карасартова, арестованная по Кемпир-Абадскому делу в октябре 2022 года, нарисовала, как выглядит ее место для прогулок в СИЗО-1 Бишкека.

Рисунок опубликовала дочь Карасартовой Касиет Мамырбай на своей странице в Фейсбук.

«Получила письма из СИЗО после длинных праздников. (Считаю полным кощунством назначать так много праздников). Мама много рисует и читает. Иногда рисует то что читает. А иногда то что видит. На картине ее физическая свобода на данный момент. Это вид из так называемой “гулки”. Я ее называю комнатой без крыши) В день позволено “гулять” час», — написала Мамырбай.

Карасартова находится под стражей с октября 2022 года, когда она и еще около 30 активистов, политиков и правозащитников были задержаны по Кемпир-Абадскому делу. 2 мая Бишкекский городской суд продлил ее арест до 20 июня.