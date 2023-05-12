Глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков 10 мая сообщил, что 100% разработкой месторождения Жетим-Тоо займется государство и как только завершится исследование начнутся работы по раскопке.

По его словам, распространяющаяся информация в соцсетях о том, что власти Кыргызстана якобы хотят отдать Китаю месторождение Жетим-Тоо взамен долга, вносит раздор между людьми и не соответствует действительности.

«Мы сами на 100% займемся разработкой Жетим-Тоо. Даже один процент не отдадим другим. Определено финансирование для его разработки, государство построит металлургический завод, состав работников тоже будет собран из местных жителей. Ни одна зарубежная компания не войдет. Проект по месторождению Жетим-Тоо принесет еще больше дохода, чем “Кумтор”», — написал Орунбеков.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что якобы рудник в Нарынской области перешел Китаю и вызвала бурную реакцию у пользователей.

Разбирательства вокруг Жетим- Тоо

В августе 2022 года президент Садыр Жапаров заявил, что если власти будут разрабатывать месторождение Жетим-Тоо, то этим на 100% займется сам Кыргызстан.

Но Жапаров тогда отмечал, что решение об этом еще не принято и что сейчас страна не готова разрабатывать месторождение.

«Но сейчас никто не собирается его разрабатывать. Мы покрываем внешний долг через другие источники и продолжим это делать. Если будем разрабатывать, то посоветуемся с народом и будем разрабатывать стопроцентно сами. Если народ скажет нет – значит нет», — писал президент.

За два дня до заявления Жапарова 12 августа жители села Эки-Нарын Нарынской области вышли на митинг к областной администрации. Собравшиеся возмутились разработкой месторождения в местности Чырпыкты, они потребовали отозвать лицензию у компании «Голд Контент».

Автор: Рустам Турсунбеков