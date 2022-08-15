Активиста и администратора Facebook-страницы «Полит Узник» Ырыса Жекшеналиева водворили в ИВС ГУВД Бишкека на 48 часов. Информацию об этом журналистке «Клоопа» подтвердили в пресс-службе МВД.

Там сообщили, что активиста вызвали на допрос в МВД 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области.

В МВД сообщили, что в последнее время возникают различные споры вокруг разработки месторождения Жетим-Тоо области и «отдельные лица призывают выступить против разработки месторождения, активно распространяя в соцсетях различную информацию».

«Некоторые публикации на странице “Полит Узник” настораживают, поскольку распространяются противоречивые, неверные сведения. Просматривается заинтересованность некоторых активистов и других лиц в распространении ложной и недостоверной информации, и попытка осознанного манипулирования общественным мнением с целью раскачать ситуацию вокруг месторождения», – сообщили в МВД.

По данным ведомства, в отношении Жекшеналиева возбудили уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

Активиста доставили на допрос в Следственную службу МВД 14 августа. Сам Жекшеналиев написал после задержания, что уголовное дело против него имеет политическую подоплеку.

«Я не сломаюсь! Я выйду!», – написал он в своем обращении.

14 августа президент Садыр Жапаров опубликовал на своей странице в Facebook обращение по поводу информации о разработке месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области.

Жапаров призвал тех, «кто превратился в защитников Жетим-Тоо», прекратить вводить людей в заблуждение. Он отметил, что никто сейчас не собирается запускать работу месторождения. Президент добавил, что было лишь поручение провести геологические работы на месторождении и уточнить запасы.