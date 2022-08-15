Спортсмены из Кыргызстана завоевали еще три медали по плаванию и тяжелой атлетике на Исламских играх солидарности в Турции.

Тяжелоатлет Эмиль Молдодосов выступал в весовой категории до 89 килограммов. Он завоевал одно серебро и две бронзы на Исламских играх солидарности.

Эмиль Молдодосов. Фото: Konya2021.com

Пловец Денис Петрашов завоевал вторую бронзовую медаль, проплыв дистанцию в 200 метров брассом.

Справа на фото Денис Петрашов. Фото: Konya2021.com

Кыргызстан по прежнему занимает 9 место в общекомандном зачете среди стран-участниц турнира. У республики 19 медалей.

Официальное открытие Исламских игр солидарности состоялось в Конье (Турция) 9 августа.

Флаг Кыргызстана на открытии несли капитан национальной сборной борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Айнуска Калил кызы.

Сам чемпионат стартовал 10 августа и продлится до 18 августа. В нем принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран. На играх разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. В соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.

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