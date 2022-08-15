Спасатели МЧС прекратили поиски утонувшей на Иссык-Куле 4-летней девочки. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что решение было принято согласно положению о спасательно-поисковых мерах, согласно которым, поиски утонувших длятся 20 дней. Однако по просьбе родителей, спасатели искали девочку на протяжении 24 дней.

По данным МЧС, в этот период спасатели и водолазы работали сверх нормы.

«Число спасателей менялось каждый день. К поиску ребенка были привлечены также сотрудники правоохранительных органов, родственники девочки и волонтеры. Всего девочку искали примерно 60-70 человек каждый день», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что родители ребенка намерены продолжать поисковые работы, но уже самостоятельно.

О том, что 4-летняя девочка утонула между селами Тору-Айгыр и Чырпыкты в МЧС сообщили 17 июля.

Отец утонувшей девочки обращался к пользователям социальных сетей с просьбой о помощи. Он рассказал, что его дочь плавала вместе с мамой и племянницей на надувном матрасе. Тогда, по словам отца девочки, подул сильный ветер и девочку смыло с надувного матраса. Он поплыл за дочерью, но не успел.

По словам мужчины, спасатели работали только в присутствии руководства или СМИ, в остальное время «устраивали курорт».