Кыргызстанский пловец Денис Петрашов стал бронзовым призером на V Исламских играх солидарности в Турции.

Петрашов проплыл дистанцию 50 метров брассом. Кыргызстанец также будет выступать на дистанции 100 и 200 метров.

Ранее борцы из сборной Кыргызстана завоевали 14 медалей. Из них: шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые.

Кыргызстан поднялся на 9 место в общекомандном зачете среди стран-участников турнира. У республики всего 15 медалей.

Официальное открытие Исламских игр солидарности состоялось в Конье 9 августа. В открытии принимал участие президент страны Реджеп Тайып Эрдоган.

Флаг Кыргызстана на открытии нес капитан национальной сборной борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Айнуска Калил кызы.

Сам чемпионат стартовал 10 августа и продлится до 18 августа. В нем принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран. На играх разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. В соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.

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