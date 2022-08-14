Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон о Национальном банке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
По данным администрации, подписанный документ определяет правовой статус, цель, основные задачи, порядок организации деятельности, функции и полномочия Нацбанка.
Так, регулятор теперь может увеличить уставной капитал за счет своих обязательных резервов, а также предоставлять кредиты и займы своим дочерним и ассоциированным организациям.
Кроме того, закон конкретизирует положения по функциональной, организационной и финансовой независимости Нацбанка.
Документ принят Жогорку Кенешем 30 июня 2022 года.