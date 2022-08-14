В Нур-Султане открыли самую большую мечеть в Центральной Азии. Об этом сообщает казахское издание informburo.kz.

Церемония открытия началась с речи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он рассказал, что заложил первый камень мечети в 2019 году, за день до ухода с поста главы государства. Назарбаев добавил, что тогда вместе с ним находился и действующий президент Касым-Жомарт Токаев, которого на открытии мечети не было.

Площадь участка, на котором расположена мечеть, составляет 10 га. Высота большого купола 83,2 метра, а диаметр составляет 62 метра. Высота четырех минаретов мечети равна 130 метрам. На один из минаретов, который назвали «Туристической башней», можно подняться на лифте или на лестнице и полюбоваться видом.

Мечеть вмещает в себя 35 тысяч человек. Ещё около 200 тысяч человек могут разместиться на открытой территории.

Там есть учебные классы, конференц-зал, зал для бракосочетаний, читальный зал Корана, телестудия, офисы, служебные помещения, магазины, музей и технические помещения.

Отмечается, что мечеть строили за счет отдельных граждан и инвесторов.

Ранее самой большой мечетью региона называлась новая Центральная мечеть в Душанбе, открытие которой откладывается с 2019 года.



Строительство Центральной мечети в Душанбе было завершено в 2019 году и ее намеревались открыть в ноябре того же года. Но позже открытие было перенесено на март 2020 года, а потом – из-за пандемии – на неопределенный срок. Сообщалось, что мечеть может вмешать более 130 тыс. человек.