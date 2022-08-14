Журналисты издания «Башта» сняли видео о том, почему Кыргызстан необходимо перестать называть «Киргизией».

Журналисты напомнили, что по Конституции у страны на русском языке есть два названия – это Кыргызская Республика и Кыргызстан. Именно поэтому называть Кыргызстан «Киргизией» – некорректно.

Они отметили, что Кыргызстан называют «Киргизией» многие российские чиновники. Однако такой страны, как «Киргизия», не существует уже с 1991 года. Кыргызстан назывался «Киргизией», когда находился в подчинении Российской империи, а позже Советского Союза.

«Переименование страны – это очень важно. Это значит, что страна стала независимой и сама решила, как ее будут называть. Отказываться называть страну так, как она просит себя называть – это по сути не считаться с ее независимостью», – говорится в видео.

Журналисты также отметили, что на разных языках Кыргызстан называют по-разному. К примеру, в немецком языке нет звука «ы», поэтому в слове Кыргызстан этот звук заменяется на «и». На английском «ы» заменена буквой «у». Однако в русском языке есть буква и звук «ы», которые используются в речи. Журналисты привели в пример город Кызыл – столицу Республики Тывы.

Постколониальный буллинг

Ранее активисты движения «Баштан Башта» заявили, что использование названия «Киргизия» вместо Кыргызстан – постколониальный буллинг.

*Постколониальный буллинг – это пассивная и активная агрессия в отношении стран, бывших когда колониями. Агрессия направлена против независимого статуса постколониальных государств.

Многие российские чиновники и пророссийские СМИ продолжают называть старыми названиями страны, которые когда-то были в составе Советского Союза. К таким, например, относятся Латвия, Литва и Эстония, которые неоднократно просили называть их «государствами Балтии». Однако, несмотря на это, российские СМИ продолжают использовать термин «Прибалтика».

То же самое относится к Туркменистану, Молдове и Республике Беларусь, которых продолжают называть «Туркменией», «Молдавией» и «Белоруссией».

Был ли Кыргызстан колонией?

По мнению сооснователя «Клоопа» Бектура Искендера, Кыргызстан скорее всего был российской колонией, чем не был.

Он отметил, что Российская империя захватила Центральную Азии ради ресурсов и земель, и это один из главных признаков колониализма. Местные народы до определенного времени не чувствовали серьезного вмешательства в свою культуру, но затем оно все же случилось.

«Особенно очевидно это было с началом массовой русификации 1930-х, а ещё один яркий признак колонизации — это, например, то, что во многих советских школах зачастую не преподавались местные коренные языки», – напомнил он.

Искендер привел в пример то, что в русскоязычных школах Киргизской ССР (которых было большинство) никаких уроков кыргызского языка не было до начала 1990-х. Как результат, сотни тысяч этнических кыргызов не знают кыргызского, а, например, этнических русских, знающих кыргызский — очень мало, и это тоже одно из классических проявлений последствий колониализма.

«Как бы по-разному не относились к русско-имперскому и советскому периоду жители Кыргызстана, далеко не у всех эта эпоха вызывает положительные ассоциации», – сказал он.

Война в Украине

Постколониальный буллинг со стороны России коснулся и Украины, в которой с 24 февраля идет полномасштабная война.

Российские чиновники и пророссийские СМИ упорно продолжают говорить «на Украине», несмотря на то, что в 1993 году правительство Украины потребовало признать нормативным вариант «в Украину». По мнению украинских властей, использование предлога «на» с названием их страны имеет этимологическую связь с выражением «на окраину».

С полномасштабного вторжения российских войск в Украину прошло уже больше 5 месяцев. Российские власти называют это не войной, а «спецоперацией» с целью «демилитаризации» и «денацификации» Украины.

Западные страны, в том числе США, ввели санкции в отношении России в ответ на вторжение российских войск в Украину. Это сделало Россию мировым лидером по объему наложенных санкций.

Кыргызские власти неоднократно заявляли, что придерживаются нейтралитета в вопросе войны в Украине.

В середине июля стало известно, что Америка включила Кыргызстан в список стран, через которые подсанкционные товары могут попасть в Россию и Беларусь.

По мнению экспертов, если кыргызские компании или банки будут помогать в перевозке санкционных товаров в Россию, то это может стать причиной для введения санкций и в отношении Кыргызстана.

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