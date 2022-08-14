Рабочая комиссия по изучению фактов смерти в СИЗО ГКНБ политолога Марата Казакпаева и зампредседателя правления «Айыл банка» Бакыта Асанбаева завершила свою работу 12 августа.

Комиссия, которую возглавляет замглавы Кабмина Эдиль Байсалов, заключила, что гибель Асанбаева и Казакпаева – это «трагическое стечение обстоятельств, повлекших преждевременную смерть».

Позже Байсалов пояснил, что такую формулировку использовали «из уважения к чувствам» членов семей погибших.

мы использовали такую формулировку из уважения к чувствам членов семьи. Нам не хотелось их всеми силами заставлять признать горькую правду. А задача комиссии состояла на 99.99% в предоставлении им беспрецедентного доступа — Edil Baisalov (@baisalov) August 14, 2022

«Мы использовали такую формулировку из уважения к чувствам членов семьи. Нам не хотелось их всеми силами заставлять признать горькую правду. А задача комиссии на 99.99% состояла в предоставлении им беспрецедентного доступа», – написал он.

Смерть Казакпаева и Асанбаева

Политолог Марат Казакпаев скончался 10 июня. За день до этого у него случился геморрагический инсульт, произошло кровоизлияние в мозг, и его увезли из СИЗО ГКНБ в Городскую клиническую больницу №1. Под стражей в СИЗО Казакпаев находился больше года — 13 апреля 2021 года его задержали по подозрению в государственной измене.

18 июня стало известно о смерти зампредседателя правления «Айыл банка» Бакыта Асанбаева в СИЗО ГКНБ. В Госкомитете заявили, что Асанбаев совершил суицид в камере. Его держали под стражей с 30 апреля этого года по уголовному делу о коррупции. По информации спецслужбы, Асанбаев находился в сан-блоке вместе с еще тремя обвиняемыми. Они содержались в двух камерах по два человека.

Однако родственники Бакыта Асанбаева не верили в то, что тот мог совершить суицид. Они отмечают, что при вскрытии тела обнаружили переломы ребер и ключицы, а на локтях были гематомы.

В тот же день президент Садыр Жапаров образовал рабочую комиссию по изучению фактов смерти Бакыта Асанбаева и Марата Казакпаева.

Комиссию возглавил замглавы Кабмина Эдиль Байсалов. Также в ее состав вошла омбудсмен Атыр Абдрахматова.

Байсалов 24 июня во время посещения СИЗО ГКНБ просмотрел видео с камер видеонаблюдения. Он заявил, что смерть Асанбаева на 99% — суицид.

«Вчера было достаточно тяжелое заседание в том плане, что мы ознакомились с видеосъемкой. Прямого факта нет, но по косвенным на 99% все исключается, он был один в камере. Там виден практически момент: по тени, силуэтам практически видно, как человек покончил жизнь самоубийством. Члены семьи также смогли в этом убедиться», — сказал он.

Замглавы Кабмина добавил, что в смерти Асанбаева «абсолютно ясно, это факт, что никакого убийства не было». Он считает, что произошедшее в СИЗО ГКНБ – ЧП и упущение.

Абдрахматова же сказала, что пока «преждевременно и неверно» говорить о самоубийстве Асанбаева и отметила, что от чего умер человек должны устанавливать судмедэксперты.