В Чуйской области милиция незаконно прекратила уголовное дело по факту изнасилования мальчика. Об этом «Клоопу» сообщила омбудсмен Атыр Абдрахматова.

По ее словам, около года назад в милицию обратился мужчина, который рассказал, что его несовершеннолетнего сына изнасиловали. Однако правоохранители, не проводя соответствующих экспертиз, прекратили уголовное дело.

«Со слов отца, милиционеры ввели в заблуждение мужчину. Правоохранители оказали давление на отца, сообщив, что делу придадут общественную огласку, взяли с него встречное заявление и закрыли дело», – рассказала Абдрахматова.

Омбудсмен отметила, что на семью мальчика оказывают давление односельчане. На отца ребенка не раз нападали, однако правоохранители продолжают бездействовать.

Абдрахматова также сообщила о бездействии и со стороны прокуратуры. Она подчеркнула, что надзорный орган должен давать особую оценку делам об изнасиловании несовершеннолетних.

«Почему прокуратура дает возможность прекращать такие дела? В правоохранительных органах есть некая солидарность по защите интересов насильников», – сказала омбудсмен.

Что говорят в милиции?

В ГУВД Чуйской области сообщили журналистке «Клоопа», что год назад отец ребенка действительно обращался в милицию с заявлением о том, что его сын подвергся изнасилованию.

Дело, по данным пресс-службы, закрыли из-за встречного заявления мужчины и результатов экспертизы, которая не подтвердила факта изнасилования.

В ГУВД добавили, что на днях прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела.

«Сейчас по этому делу проводятся следственные действия. Проверяются вновь появившееся доводы заявителя», – сказали в милиции.

Там также отметили, что в правоохранительные органы заявлений о давлении и нападениях на членов семьи пострадавшего не поступало.

Насилие в отношении детей

По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев – насилие сексуального характера.

Среди 55 случаев сексуального насилия зарегистрировано: 19 фактов изнасилования, 5 попыток сексуального насилия, 23 попытки насилия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, а также 8 фактов развратных действий.

При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками. Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они его могут забрать, договорившись с родственниками.

О росте числа преступлений в отношении несовершеннолетних 31 июля сообщил и министр внутренних дел Улан Ниязбеков. Он призвал коллег усилить меры по предотвращению домашнего насилия, похищения, изнасилований, издевательств в общественных местах и любых других преступлений, связанных с несовершеннолетними.

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