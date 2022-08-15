В Бишкеке 13 августа у входа в бар «Кипиш» неизвестный совершил несколько выстрелов в воздух. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

По данным милиции, факт зарегистрировали в журнале учета информации. Правоохранители начали доследственную проверку.

Издание Kaktus Media, со ссылкой на источники в силовых структурах, сообщает, что стрелявшим из огнестрельного оружия был кыргызский танцор Жан Воинов. Однако позже в УВД Первомайского района эту информацию опровергли.

В пресс-службе сообщили, что стрелявшим оказался 29-летний Ж.Б. Молодой парень рассказал милиционерам, что заметил возле бара троих посетителей, которые разбили бутылки и нецензурно выражались в чей-то адрес. Он рассказал, что достал из барсетки сигнальный пистолет «Добрыня» и произвел один предупредительный выстрел воздух, чтобы избежать групповой драки между посетителями бара.

«У него не было никакой цели затеять драку с кем-то, произвел выстрел холостым патроном. 14 августа Ж.Б. на веб-сайте “Кактус Медиа” увидел опубликованное видео и решил сам приехать в УВД Первомайского района Бишкека, где добровольно выдал сигнальный пистолет и дал показания в рамках доследственной проверки», – сообщили в милиции.

В пресс-службе сообщили, что парня после допроса отпустили. По изъятому оружию назначена экспертиза, следствие продолжается.

Что говорит сам Жан Воинов?

Воинов сообщил изданию Kaktus Media, что не он стрелял из оружия.

Танцор отметил, что в этот вечер возле бара одновременно произошло два конфликта, в одном из которых он принимал участие.

«На видео даже видно, где я стою – возле машины. А стреляющий находился в центре толпы. Я выходил из клуба, а там была компания молодых ребят, которые устроили разборки. В это время у меня случился конфликт с другими молодыми людьми, я с ними подрался. Вдруг мы услышали выстрел», – рассказал он СМИ.

Жан Воинов — кыргызский танцор, который выступал в стиле хип-хоп и поппинг. В конце 2016 года Воинов выступил в популярном шоу российского телеканала ТНТ «Танцы», но выбыл из него после отборочного тура.