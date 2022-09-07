На заседании парламента 7 сентября несколько депутатов предложили ввести смертную казнь за педофилию. Так нардепы отреагировали на дело об убийстве 14-летней девочки в Кадамжайском районе Баткенской области.
Однако депутат Жанар Акаев выразил сомнения в целесообразности идеи своих коллег.
«Вы говорите “смертная казнь”, и в обществе пошли дискуссии [об этом] […] Уважаемые коллеги, все наше общество обязано осуждать насильников несовершеннолетних […] Но справедливо ли вводить смертную казнь с нынешней судебной системой? Возможно, такими [инициативами] мы подадим идею высшему руководству и станем причиной смерти сотен невинных людей […] Да, правильно, мы не должны жалеть [таких преступников], но с нынешней судебной системой сколько невинных людей [содержатся в заключении] […] Есть и другие виды наказаний [помимо смертной казни]. Вот Казахстан наоборот отменил смертную казнь. Давайте об этом тоже думать», — сказал парламентарий.
Он добавил, что любые изменения в законодательстве, касающиеся прав человека, возможно вносить лишь через референдум, а не отдельными законами.