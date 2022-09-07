На заседании парламента 7 сентября несколько депутатов предложили ввести смертную казнь за педофилию. Так нардепы отреагировали на дело об убийстве 14-летней девочки в Кадамжайском районе Баткенской области.

Однако депутат Жанар Акаев выразил сомнения в целесообразности идеи своих коллег.