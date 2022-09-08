Верховный суд 6 сентября постановил, что виновные в смерти Айзады Канатбековой выплатят матери убитой в качестве морального ущерба по 20 тысяч сомов каждый. Об этом сообщил адвокат Нурбек Токтакунов на своей странице в Facebook.

«Верховный суд одобрил абсурдную практику “чем больше подельников, тем меньше компенсация”. Верховный суд оставил в силе решение о распределении 100 тысяч компенсации на всех пятерых подсудимых, то есть на каждого по 20 тысяч. Мы просили по смыслу закона взыскать с каждого по 100 тысяч сомов. Ну не сволочи?!», – написал Токтакунов.

В Верховном суде подтвердили журналистке «Клоопа», что решения Первомайского районного и Бишкекского городского судов оставлены в силе.

В августе Токтакунов возмущался решениями судов первых двух инстанций. Он говорил, что, если «Верховный суд поддержит этот абсурд, то вся система докажет свою абсурдность».

По словам адвоката, закон подразумевает не более 100 тысяч сомов в отношении отдельного преступника, то есть каждый преступник может выплатить не более 100 тысяч сомов морального ущерба. Однако, суды применили этот предел к потерпевшему, якобы это потерпевший должен получить не более 100 тысяч сомов.

Адвокат был возмущен тем, что такая практика применяется, даже если произошло убийство.

«И вот что получается: если женщину изнасилует один человек, она может быть получить 100 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, но если ее изнасилуют десять человек, то они заплатят всего по десять тысяч сомов. Если ее изнасилуют сто человек – они заплатят по 1000 сомов каждый», – возмущался адвокат.

Токтакунов пояснял, что чем больше соучастников, тем меньше сумма взыскания. Он считает, что после такого судебного решения, заключенные могут рекомендовать друг другу идти на преступления толпой.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили для принудительного вступления в брак утром 5 апреля 2021 года в Бишкеке. Похищение зафиксировала городская видеокамера. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от города машину, где нашли тело девушки. В той же машине было и тело ее похитителя Замирбека Тенизбаева.

По версии милиции, Тенизбаев задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Канатбекову.

После убийства девушки, милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении Канатбековой. Суд признал их виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору». Все они получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы.

Дело об убийстве Канатбековой прекратили в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева.

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